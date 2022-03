Amt, variazioni alle linee per lavori stradali: si ferma anche il Volabus per lo stop dell'aeroporto - Genova 24

Genova. A seguito della chiusura dell’aeroporto Cristoforo Colombo, prevista per lavori dalle ore 23:00 di venerdì 11 alle ore 6:00 di domenica 20 marzo, il servizio Volabus sarà sospeso da sabato 12 a sabato 19 marzo. Lo comunica Amt.

Genova Airlink, il collegamento bus tra la stazione FS di Sestri Ponente e lo scalo genovese, resterà attivo per garantire il servizio di trasporto a quanti operano presso l’aeroporto. Dal 12 al 19 marzo il servizio avrà un orario rimodulato con inizio alle ore 8.00 (prima corsa da Aeroporto arrivi) e termine alle ore 18.00 (ultima corsa da Aeroporto arrivi).

Si informa inoltre che, a seguito della chiusura al transito veicolare di via Cornigliano, prevista dalle ore 22.00 di venerdì 11 marzo fino alle ore 4.00 lunedì 14 marzo, le linee 1, 160/ e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 1 e N2

Direzione Voltri: i bus, giunti al termine di via Avio, proseguiranno per via Pacinotti, lungomare Canepa, via Guido Rossa e piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Caricamento: i bus, giunti al termine di via Siffredi proseguiranno per via Guido Rossa, lungomare Canepa, via Balleydier, via P.Chiesa, lungomare Canepa, via Molteni e via Avio dove riprenderanno regolare percorso. Si precisa che in entrambe le direzioni non verranno effettuate fermate in via Guido Rossa e lungomare Canepa.

Linea 160/: le corse in direzione via Rolla saranno limitate in via Dufour.

Bus navetta Principe – Massena

Contestualmente alle variazioni di percorso verrà istituito un bus navetta sul seguente percorso circolare: piazza Acquaverde, via Andrea Doria, via San Benedetto, via Buozzi, piazza Dinegro, via Cantore, piazza Montano FS, piazza Veneto, via Avio, via Pieragostini, piazza Massena, corso Perrone, rotatoria via Bianchi, corso Perrone, piazza Massena, via Pieragostini, via Pacinotti, via Sampierdarena, via di Francia, via Buozzi, via San Benedetto, piazza Acquaverde. Il bus navetta sarà in servizio sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 21.00 con frequenza di 11 minuti.

Bus navetta Cornigliano

Contestualmente alle variazioni di percorso verrà istituito un bus navetta che effettuerà il seguente percorso. Il bus, in partenza da piazza Savio, transiterà per via via Cornigliano e via San Giovanni D’Acri; dopo aver effettuato inversione di marcia, proseguirà nuovamente per via San Giovanni D’Acri, via Cornigliano, via Siffredi e piazza Savio. Il bus navetta sarà in servizio sabato e domenica alle ore 7.00 alle ore 20.00 con frequenza di 20 minuti.