Amiu, nuovo ecopunto nel centro storico: si trova in vico Bottai - Genova 24

Genova. Apre domani il nuovo ecopunto ad accesso controllato in vico Bottai, nel cuore del sestiere del Molo, consentendo l’eliminazione di 17 cassonetti su strada, tra cui quelli collocati in piazza San Marco, davanti all’omonima chiesta di origine medievale.

«La realizzazione di questo nuovo ecopunto – spiegano gli assessori al Centro Storico Paola Bordilli e all’ambiente Matteo Campora – va incontro a una richiesta molto sentita dai residenti e dalle attività presenti nel sestiere. Togliendo i cassonetti dalla strada restituiamo decoro e pulizia in una parte del sestiere che rappresenta un punto d’accesso strategico e un biglietto da visita per i visitatori del Porto Antico. Il sistema degli ecopunti sviluppato nel centro storico e sul territorio comunale pone Genova all’avanguardia nella raccolta rifiuti».

Le nuove aperture e la trasformazione degli ecopunti ad accesso controllato rientrano tra le azioni di pulizia e decoro realizzate nell’ambito del piano integrato Caruggi per la rigenerazione del centro storico.

Con l’apertura del sito di vico Bottai, gli ecopunti ad accesso controllato salgono a 25 su un totale di 36 all’interno del centro storico per il conferimento differenziato di rifiuto organico, carta, cartone, plastica, metalli, vetro e il residuo indifferenziato. Anche il nuovo ecopunto è dotato di un sistema di videosorveglianza per garantire l’utilizzo in piena sicurezza da parte degli utenti e contrastare l’uso improprio dei contenitori e del locale.

Nella zona sono stati sistemati dei cartelli di avviso per informare gli utenti sulla novità introdotta. L’accesso tramite badge è previsto per coloro che vivono e lavorano nel centro storico, quindi a servizio alle utenze domestiche e commerciali.

Il badge può essere ritirato fino a venerdì 18 marzo allo Sportello Ambientale di via San Giorgio 7/r, gestito in collaborazione con i volontari di Ambiente Energia al Quadrato, dalle 8.30 alle 12.30 (escluso sabato e festivi). Sarà possibile ritirare, sempre gratuitamente, anche il contenitore dedicato alla raccolta del rifiuto organico.

Chi non potesse ritirare il badge, in caso di smarrimento, furto o per nuova utenza, può chiedere informazioni ai numeri 800 95 77 00 (gratuito da telefono fisso) e 010 8980800 (a pagamento da rete mobile), o richiederla attraverso la piattaforma SegnalaCi del Comune di Genova: https://segnalazioni.comune.genova.it/

Per contrastare il fenomeno degli abbandoni degli ingombranti e favorire il conferimento corretto di questo tipo di rifiuto, anche nel centro storico continuano anche a marzo gli appuntamenti con l’Ecovan+ in piazza San Giorgio (10 marzo dalle 13.30 alle 17) e in piazza del Campo (24 marzo dalle 13.30 alle 17).

Un servizio aggiuntivo che continua ad avere un grande apprezzamento con una media di alcune tonnellate circa di ingombranti conferiti a ogni appuntamento. A questo servizio straordinario si aggiunge quello tradizionale di ritiro gratuito su prenotazione a piano strada degli ingombranti, servizio esteso a tutta la città a cui si affianca il ritiro a domicilio al piano a pagamento.