Alpinismo, danza e teatro: sabato alla Tosse lo spettacolo-evento White Out - Genova 24

Genova. Spettacolo che si preannuncia come molto particolare – unendo danza contemporanea, circo di creazione e alpinismo – quello che andrà in scena sabato 2 aprile al teatro della Tosse. “White out – I conquistatori dell’inutile”, creato, diretto e coreografato da Piergiorgio Milano con Javier Varela Carrera, Luca Torrenzieri e lo stesso Milano.

White Out è il termine con cui chi va per monti definisce la perdita totale di visibilità nel senso di distanza, direzione e altezza. Si crea quando il biancore uniforme di una pesante copertura nuvolosa incontra un terreno innevato, che riflette quasi tutta la luce che riceve, generando l’impossibilità di avanzare o retrocedere. Una condizione di stallo che può portare a conseguenze estreme. Una frontiera tra la vita e la morte dall’aspetto gentile, morbida come le nubi e la neve.

White out è un omaggio a tutti gli alpinisti che sono scomparsi o che hanno rischiato di scomparire nel bianco senza fine delle altezze: i conquistatori dell’inutile. I temi della morte, dell’amicizia, del rischio e della fiducia sono affrontati attraverso seguendo l’evoluzione di una piccola comunità di alpinisti, nel loro cammino iniziatico.

Tre interpreti che danno vita alla narrazione di una tragedia di montagna, tra flashback e alternanze temporali tra le diverse scene.

White Out è un viaggio ironico e drammatico, divertente e coinvolgente, non solo attraverso il paesaggio naturale evocato sul palco, ma attraverso la stessa interiorità umana. La montagna quale specchio dell’uomo.

Il lato tecnico e virtuoso del movimento accompagna l’intero spettacolo, senza rinunciare a momenti “pop”, dando vita cosi ad un registro alternato di risate e tensione.

