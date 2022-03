Alle Scuderie del Quirinale la mostra Superbarocco, l'arte del secolo d'oro di Genova da Rubens a Magnasco - Genova 24

Roma. Si è aperta oggi alle Scuderie del Quirinale a Roma, alla presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove sarà visitabile fino al 3 luglio, “Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco”, una mostra che celebra il secolo d’oro dell’arte genovese dall’inizio del Seicento alla metà del Settecento.

La mostra, realizzata con la collaborazione del Comune di Genova, inizialmente era stata organizzata con la National Gallery of Art di Washington, che avrebbe dovuto ospitarla ma che aveva dovuto rinunciare a causa della pandemia. Un’altra estensione del progetto avrebbe dovuto essere traslata in autunno a Mosca ma al momento l’esposizione è in stand by per ovvi motivi.

Una Superbarocco, da domenica 27 marzo al 10 luglio, sbarca però anche a Genova è protagonista, con “La Forma della Meraviglia. Capolavori a Genova tra il 1600 e il 1750” oltre ad altre iniziative. Entrambe le esposizioni sono curate da Piero Boccardo, Jonathan Bober e Franco Boggero.

130 opere presenti, e tutte rendono l’idea dello sfarzo, della grandeur, della Genova di quel tempo: Dall’Immacolata d’argento proveniente dal Museo del Tesoro della cattedrale di San Lorenzo alla “cuoca” di Bernando Strozzi, dalle pale di Rubens dalla chiesa genovese del Gesù agli imponenti Van Dyck, passando per il Grechetto, Giovanni Benedetto Castiglione, Valerio Castello, Domenico Piola, Bartolomeo Guidobono e Alessandro Magnasco.

“Sin dal Petrarca Genova era chiama la Superba – ha ricordato il sindaco di Genova, Marco Bucci – una città fatta di commercianti, navigatori, banchieri, finanzieri, armatori che prestavano le navi a tutte le corone d’Europa, l’economia mondiale passava di qui, e noi ne siamo orgogliosi. A quell’epoca a Genovaha dato vita a una cultura che ha lasciato il segno.

Giovanni Toti, presidente della Regione, ha rievocato il modello Genova: “Il modello Liguria e il modello Genova nascono moltissimi anni fa, quando Genova era una grande Repubblica Marinara una delle città più importanti d’Europa, dove fioriva arte, cultura, scienza e commercio. Un futuro che Genova vuole ricostruire e questa mostra è una grande allegoria di quello che il capoluogo ligure sta facendo, per tornare ad essere una capitale del Mediterraneo”.

“Il barocco con la sua ricchezza figurativa ci dà la percezione plastica di un ritorno alla vita – ha aggiunto Toti – quella vita che il Covid ci ha tolto. Un messaggio quello che arriva dalla mostra, anche per quello che il mondo sta vivendo e che da Roma si estende al capoluogo ligure, dove domani verrà inaugurata a Palazzo Ducale la doppia esposizione sul barocco, e a tutto il Paese”. All’inaugurazione anche le assessore alla Cultura di Regione e Comune, Ilaria Cavo e Barbara Grosso.

“É forse la volta in cui in modo più completo si racconta la civiltà figurativa di una capitale come Genova – le parole di Mario De Simoni, presidente e ad di Ales – Scuderie del Quirinale – questa mostra attraverso 130 prestiti tenta di raccontare il secolo d’oro della civiltà genovese”.