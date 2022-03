Alle comunali anche una lista rossoverde: "Genova laboratorio per una proposta nazionale" - Genova 24

Genova. C’è chi l’ha già battezzata “lista rossoverde“, anche se l’interpretazione cromatica si presta a qualche equivoco: mentre sul rosso non ci sono dubbi, è bene sottolineare che il verde non sarà quello “padano” della Lega ma quello dell’omonimo partito ecologista. A fare da trait d’union tra le due realtà è il consigliere regionale Ferruccio Sansa, candidato dei progressisti sconfitto da Giovanni Toti, che tuttavia non rinuncia a dire la sua e vara un simbolo col proprio nome a sostegno di Ariel Dello Strologo nella sfida per riconquistare Palazzo Tursi.

“Non è semplice alleanza per le elezioni – spiega Sansa -. Noi vogliamo iniziare a porci come soggetto aggregatore a livello nazionale e far dialogare persone come Beppe Sala e Elly Schlein. Al centro ci sarà l’ambiente, ambiente in cui l’uomo è una parte essenziale. Noi non saremo quelli che dicono sempre no, cercheremo di dialogare per declinare l’ecologia in modo nuovo, legata cioè al lavoro”.

Dunque l’idea è quella di partire dalla Superba per lanciare il sodalizio rossoverde in vista delle politiche del 2023: “Quello di Genova e della Liguria è un laboratorio politico fondamentale, ad oggi il più rilevante, non per noi ma per la politica italiana – conferma Angelo Bonelli, portavoce nazionale dei Verdi -. Siamo in una grande fase di cambiamento e modernizzazione del nostro Paese e c’è un enorme spazio politico da occupare con una proposta come quella che ci accingiamo a fare”.

La lista assorbirà (ma comunque includerà nel simbolo) anche Linea Condivisa, formazione regionale che fa capo ai due Pastorino (Gianni e Luca) e che aggrega già in sé alcune forze di sinistra. Bocche cucite per ora sulle candidature. I rossoverdi contano però di presentarsi in tutti e nove i municipi e uno dei nomi forti è senza dubbio quello dell’avvocato Emilio Robotti, ancora in ballo come possibile candidato presidente del Centro Est. Altro bacino da cui si cercherà di attingere è quello dei giovani ambientalisti di Fridays for Future, finora rimasti fuori dagli schieramenti nonostante qualche approccio tentato già alle ultime regionali.

Per quanto riguarda le linee programmatiche è Sansa a lanciare le prime proposte: “Vogliamo fare di Genova una città universitaria per risolvere la crisi demografica, usando le 40mila case sfitte che ci sono”. Il modello di riferimento è quello di Lipsia, in Germania: “Bucci ha avuto una quantità di denaro che nessuno ha mai avuto, ma questa città non aveva un’identità di città e non ce l’ha neanche adesso“. Genova, prosegue Rossella D’Acqui, coordinatrice regionale di Linea Condivisa, “è una città che rischia di morire. Non è arrestando i barboni che pescano nei rifiuti che si risolve povertà. La sicurezza non si fa solo coi vigili urbani ma con quartieri che ti proteggono e in cui si creano di nuovo relazioni tra persone”.

Restano evidenti le divergenze su alcuni temi rispetto al resto della coalizione, uno su tutti la Gronda (il Pd vuole il raddoppio della A10 secondo il progetto esistente, sinistra e ambientalisti sostengono un’alternativa di minore impatto). Ma Sansa e D’Acqui replicano: “La posizione è quella già condivisa per le regionali. Troveremo il punto di mediazione più alto per riuscire a tenere insieme questa coalizione perché crediamo che Ariel Dello Strologo possa essere il candidato che sconfiggerà Bucci. Stiamo finendo di predisporre il programma, quello sarà il momento di sintesi per uscire con una posizione condivisa”.