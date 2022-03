Alla guida di una Golf prende in pieno due auto ferme al semaforo poi scappa via a piedi - Genova 24

Genova. Questa mattina, intorno alle 6.30, si è verificato un incidente in via Adamoli, a Molassana. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’autista di una Golf sarebbe passato nello spazio ristretto tra due auto ferme al semaforo, l’una affianco all’altra.

Dopo lo scontro l’autista della Golf avrebbe abbandonato l’auto, completamente distrutta, a lato della strada per poi scappare via a piedi. Per questo, al momento, la polizia locale è impegnata a risalire, dal controllo della targa, al responsabile del sinistro.

Sul posto anche un’automedica del 118 che ha portato i due autisti delle auto urtate in ospedale, uno al San Martino e l’altro al Galliera, entrambi in codice giallo e in condizioni non gravi.

La fotografia pubblicata è stata segnalata a Genova24 su Facebook dall’utente Orlando Woolf Wittgenstein