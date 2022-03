Albaro, bimbo profugo ucraino cade da 4 metri di altezza: in codice rosso al Gaslini - Genova 24

Genova. Paura questa mattina per un bimbo di quattro anni appena arrivato con un gruppo di profughi dall’Ucraina a Genova. Il piccolo si è sporto da una passerella ed è caduto da 4 metri d’altezza, finendo all’ospedale.

È successo nella zona di Albaro, in via San Nazaro. Subito soccorso dai medici del 118, è stato stabilizzato e portato all’ospedale pediatrico Gaslini in codice rosso per la dinamica dell’incidente.

Il bimbo è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini con un politrauma. Vigile, sottoposto alle dovute prime cure ed indagini diagnostiche si trova attualmente ricoverato presso la terapia intensiva in prognosi riservata.

Il bimbo farebbe parte di una famiglia ospitata da parenti nei dintorni della zona in cui è avvenuto l’incidente.