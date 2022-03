Agricoltura, la Regione chiede al governo sgravi fiscali per la cura e il recupero dei terreni - Genova 24

Genova. Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità, nel tardo pomeriggio di ieri, l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio che impegna la Giunta Toti ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni affinché a livello nazionale venga introdotta la possibilità di deduzione o detrazione fiscale per le spese sostenute per la cura ed il recupero del territorio agricolo. Il documento, depositato da Muzio lo scorso mese di luglio, è stato sottoscritto, in corso di discussione, da tutti i gruppi consiliari.

“Il fenomeno dell’abbandono dei terreni agricoli – dichiara il capogruppo di Forza Italia – sta da tempo assumendo dimensioni preoccupanti, anche nella nostra regione, e rappresenta un grave problema dal punto di vista economico e sociale, con pesanti ricadute anche in termini di sicurezza idrogeologica e protezione civile. Tale fenomeno ha portato, in Liguria, ad un cospicuo aumento della superficie boscata, passata negli ultimi 25 anni da una percentuale del 54% ad una percentuale di circa il 75%. In particolare, l’ultima rilevazione disponibile (2015) ha registrato un aumento di tale superficie del 6% rispetto alla precedente rilevazione (2005). Nella nostra regione la superficie agricola utilizzata (SAU) ammonta, secondo l’ultima rilevazione statistica disponibile (2016), a circa 38.000 ettari, con una contrazione dell’8% rispetto a quanto rilevato dall’ISTAT nel 2013. La riduzione più significativa si è registrata a carico degli orti familiari, seguiti dalle colture legnose e dai seminativi”.

“Credo che sia necessario cercare di invertire la rotta”, prosegue Muzio. “Perciò ho presentato questa proposta, che nasce dall’ascolto e dal confronto con sindaci e amministratori locali, tra cui il sindaco di Moneglia Claudio Magro e il sindaco di Leivi Vittorio Centanaro, con realtà quali la Cooperativa Olivicoltori Sestresi, con esperti del settore come il prof. Riccardo Gucci, presidente dell’Accademia nazionale dell’olivo e dell’olio, che con un suo intervento tenuto nel 2020 al ‘Premio Leivi’ aveva lanciato l’idea di aiuti fiscali per ciò che concerne gli oliveti”.

“Lo scorso mese di dicembre – spiega ancora il consigliere regionale – alcuni parlamentari del mio partito, tra cui l’on. Roberto Cassinelli, avevano provato ad inserire questa proposta, tramite appositi emendamenti, tra le misure del decreto PNRR e della legge di Bilancio. Gli emendamenti erano stati presentati pubblicamente a Sestri Levante il 3 dicembre nel corso del convegno ‘Olivicoltura e territorio nel Levante ligure’, promosso dalla Cooperativa Olivicoltori Sestresi nel quadro della manifestazione ‘Pane e Olio’. In sede parlamentare furono dichiarati ammissibili, senza trovare però adeguata copertura finanziaria e non furono perciò messi al voto”.

“Credo dunque che sia necessario proseguire con determinazione sulla strada intrapresa, e il fatto che il mio ordine del giorno sia stato sottoscritto ieri da tutti i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione, e quindi approvato all’unanimità, dà forza a questa iniziativa. Desidero ringraziare perciò i colleghi consiglieri e l’assessore Alessandro Piana che ieri in aula, dopo aver illustrato le misure regionali collegate al Programma di Sviluppo Rurale che incentivano la cura ed il recupero dei terreni, ha garantito il suo impegno e quello della Giunta per portare la proposta in sede di Conferenza Stato-Regioni”, conclude Muzio.