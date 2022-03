Agenzia delle Entrate, domani sciopero del personale delle pulizie in appalto - Genova 24

Genova. Il 1° febbraio scorso, nell’appalto pubblico dei servizi di pulizia dell’Agenzia delle Entrate di Genova, è subentrata la ditta Formula Servizi.

“Il cambio d’appalto si è realizzato in molte regioni italiane, in alcune, tra le quali la Liguria, i tagli agli orari degli addetti alle pulizie, sono intollerabili – lamenta la Cgil che ha proclamato uno sciopero per domani, 18 marzo -. Nella sede genovese ci sono alcune lavoratrici che da 20 ore settimanali, passano a 13, alcune da 15 ore a 10″.

“La conseguenza di questi tagli – commenta Nicola Poli della Filcams Cgil – è che questi stipendi da modesti diventano da fame”. Il tavolo unitario di trattativa a livello nazionale si è interrotto “Alcuni lotti hanno avuto una contrazione oraria anche del 30% sono tagli irricevibili, ma la trattativa va ripresa e al più presto”, conclude Poli.

Durante lo sciopero sarà effettuato un presidio di protesta a partire dalle ore 13.30 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate in Via Fiume al quale porteranno la loro solidarietà anche i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.