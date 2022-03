Aeroporto Cristoforo Colombo, da oggi chiuso per lavori fino al 20 marzo - Genova 24

Genova. Come da programma, a partire dalle 23 di oggi, venerdì 11 marzo, l’aeroporto di Genova rimarrà chiuso per lavori di riqualifica della pista fino alle ore 6 di domenica 20 marzo.

Ma come comunicato dalla struttura, l’aerostazione resterà aperta per consentire di fruire dei servizi a disposizione dell’utenza, in particolare gli autonoleggi.

Volabus: sospeso

Il servizio Volabus sarà sospeso da sabato 12 a sabato 19 marzo.

Airlink: attivo

Genova Airlink, il collegamento bus tra la stazione FS di Sestri Ponente e lo scalo genovese, resterà attivo per garantire il servizio di trasporto a quanti operano presso l’aeroporto. Dal 12 al 19 marzo il servizio avrà un orario rimodulato con inizio alle ore 8.00 (prima corsa da Aeroporto arrivi) e termine alle ore 18.00 (ultima corsa da Aeroporto arrivi). Resta invariata la frequenza del servizio, con una corsa ogni 15 minuti.

Centralino: non operativo

Durante la chiusura dello scalo il centralino dell’Aeroporto di Genova non sarà operativo. Non sarà quindi disponibile il servizio via email, telefono e whatsapp.

Autonoleggi: aperti

Gli operatori di noleggio auto saranno aperti. Si suggerisce di contattare il proprio operatore prima di recarsi in aeroporto, per verificare eventuali cambi di orario rispetto alla programmazione abituale.