Accademia della marina mercantile, oltre 500 posti per percorsi formativi fino al 2023 - Genova 24

Genova. C’è chi si imbarcherà su una nave da crociera come cuoco di bordo, chi invece sarà in su una nave mercantile come ufficiale di macchina. E poi tour expert, fotografi, tecnici superiori per la logistica e molti altri. La fondazione Accademia italiana della marina mercantile, con le sedi di Genova e Arenzano, mette in campo le azioni presentate lo scorso dicembre con la stesura del “piano strategico 2022-2025”, inserendo nel calendario dei corsi quasi 20 percorsi formativi che si andranno ad aprire entro la fine dell’anno. Dai corsi Its ai corsi Fse brevi, sono oltre 500 le figure ricercate fino a inizio 2023 per i quasi venti percorsi formativi nelle sedi della Liguria.

In questi giorni è aperto il bando di selezione per installatore/manutentore di impianti idraulici e di condizionamento a bordo di navi da crociera, con scadenza il prossimo 6 aprile 2022, rivolto a 16 partecipanti. Il corso avrà una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 440 ore di teoria e pratica, e 160 ore di stage in affiancamento on the job a bordo delle navi del Gruppo Msc Crociere.

Nelle prossime settimane verranno aperti i bandi di selezione per i corsi Fse di 600 ore per pasticcere di bordo, elettricista di bordo, tour expert, adult animator e hospitality operator, ma saranno molti anche i corsi Its biennali in avvio tra l’estate e l’inizio dell’autunno.

“Mettere in campo così tanti corsi non è facile né scontato, anche perché portiamo avanti un dialogo costante con le aziende in maniera tale da riuscire a fornire competenze altamente specializzate a ragazzi e ragazze in cerca di un’occupazione in questo settore – spiega Paola Vidotto, direttrice dell’Accademia della marina mercantile -. Il mondo marittimo e dello logistica è profondamente cambiato rispetto al passato, e diversa deve essere anche la formazione professionale, perché sia in grado di essere precisa e rispondente alle necessità della blue economy”.

Nell’ultimo triennio 2019-2021 l’offerta formativa dell’accademia, articolata nelle 3 macro-aree dei percorsi Its, percorsi brevi Fse e corsi di Imssea ed Ente Radar, ha prodotto 3.422 allieve e allievi formati, con oltre 120mila ore di formazione erogata da oltre 300 docenti, in collaborazione con oltre 100 aziende.