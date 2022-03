Abbandona componenti di una cucina nei cassonetti a Sampierdarena, scoperto e denunciato - Genova 24

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 44enne per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Gli agenti di una volante, durante il regolare pattugliamento, hanno notato, in via Sampierdarena, un furgone con il portellone aperto parcheggiato in maniera strana nei pressi dei cassonetti dei rifiuti.

Per vederci chiaro gli operatori si sono fermati e hanno visto il 44enne intento a depositare degli oggetti ingombranti al loro interno, in particolare l’uomo stava abbandonando un “top” da cucina molto ingombrante.

A quel punto gli agenti lo hanno controllato verificando che gli oggetti non potevano essere depositati all’interno di normali cassonetti dei rifiuti ma dovevano essere smaltiti presso le isole ecologiche messa a disposizione dell’AMIU.

L’uomo, denunciato per attività di gestione rifiuti non autorizzata, ha dichiarato ai poliziotti di essere un artigiano e di aver svolto nei giorni scorsi un lavoro ad un “top” di una cucina pensando poi di smaltire gli scarti direttamente nei cassonetti.