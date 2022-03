A scuola di solidarietà, i ragazzi del Deledda international hanno raccolto e consegnato aiuti per l'Ucraina - Genova 24

Genova. L’idea di Agata, Filippo e Greta è piaciuta al loro professore e ai compagni di classe ed è così che questa mattina, anziché restare in aula, gli studenti della classe MYP2 della scuola Deledda International di Genova (equivalente a una seconda media) si sono diretti alla palazzina ex Q8 di viale Brigate Partigiane e lì hanno lasciato un bastimento di aiuti in generi di prima necessità destinati alla popolazione ucraina.

Mark Ebury, docente della scuola, ha raccolto immediatamente la proposta dei ragazzi. Ovvero quella di raccogliere cibo, medicine, prodotti per l’igiene e quanto sia utile in questo momento alla macchina della solidarietà e di portarla all’hub del Comune di Genova.

Per l’iniziativa è arrivato subito il beneplacito della coordinatrice Colucci e della preside Marzolo. L’istituto, una scuola in lingua inglese, privata con il Comune di Genova tra gli azionisti, sprona da sempre i propri studenti a svolgere attività di volontariato. Anche alcune classi delle elementari si stanno organizzando per raccogliere aiuti.