"A pagare sono i lavoratori": i sindacati in trincea per la perdita della linea Grimaldi per Porto Torres - Genova 24

Genova. La nuova linea di traghetti per passeggeri destinazione Porto Torres del Gruppo Grimaldi non trova spazio a Genova e farà dunque scalo a Savona. Una decisione grave, a fronte dell’importanza del ruolo del primo armatore italiano e dei volumi di traffico (quasi il 90% dell’intera attività) che garantisce al Terminal. Chi rischia, ancora una volta, di pagare il conto di scelte politiche profondamente sbagliate, sono i lavoratori”.

Questo il commento del coordinamento provinciale di Usb Lavoro privato alla notizia della scelta dell’armatore di aprire la nuova linea passeggeri per la Sardegna non a Genova, dove era prevista, ma a Savona. Il tutto in conseguenza dei nuovi assetti portuali che vedono, tra le altre cose, l’arrivo dei depositi chimici a Sampierdarena.

“Fatichiamo ovviamente a credere che il Gruppo Gavio, proprietario del terminal in questione, abbia dovuto obtorto collo “digerire”, per riprendere l’espressione dello stesso Grimaldi, i voleri del Sindaco e stigmatizziamo la velocità con cui lo stesso Grimaldi ha preso la via di Savona senza attendere la conclusione della vicenda del trasferimento dei depositi chimici – scrive il sindacato – Viste le dimensioni ed il peso dei due soggetti in questione, non riusciamo proprio a vederli nel ruolo di vittime. Ma le imprese, come sempre, una via d’uscita la trovano per salvaguardare i loro profitti. Chi invece rischia, ancora una volta, di pagare il conto di scelte politiche profondamente sbagliate, sono i lavoratori”.

E poi l’attacco all’Autorità di sistema portuale: “A fronte di ciò, Usb ritiene gravissimo il silenzio e l’assenza del presidente Signorini, silenzio di cui però non ci stupiamo -aggiungono – Fedele al ruolo di silente vassallo del Sindaco scelto nel momento in cui ha avvallato la sciagurata decisione di spostare i depositi chimici, Signorini tace ed ignora la fuga di traffici e soprattutto i rischi occupazionali. Ma il compito di ADSP e del suo presidente, peraltro sbandierato in mille interviste, non è quello di portare navi e traffici? La realtà invece pare l’esatto contrario. Una Autorità sempre meno autorevole ed indipendente, corre in soccorso della campagna elettorale del Sindaco venendo così meno al suo mandato istituzionale”.

“Usb – conclude la nota stampa – fortemente preoccupata per le possibili ricadute occupazionali sui lavoratori del Terminal San Giorgio e della Compagnia Unica, ribadisce la sua totale contrarietà allo spostamento dei depositi chimici in porto ed è pronta a mobilitarsi in difesa dei lavoratori del porto”.