A Genova inaugura "La forma della meraviglia": un ponte con Roma per raccontare il Superbarocco - Genova 24

Genova. Dopo l’inaugurazione ieri a Roma anche a Genova arriva Superbarocco, che crea un ponte tra Genova e Roma, tra le Scuderie del Quirinale e Palazzo Ducale, per celebrare una straordinaria stagione artistica, quando vennero create da celebri artisti stranieri come Rubens, Van Dyck, Puget, e brillanti talenti locali come Bernardo Strozzi, ValerioCastello, Gregorio De Ferrari, opere di sorprendente qualità. È questo il filo conduttore di Superbarocco, il progetto che già nel nome si richiama a Genova “La Superba” e che ha portato a Palazzo Ducale opere di altissimo livello.

La città, infatti, ospiterà, fino al 10 luglio “La forma della meraviglia. Capolavori a Genova tra 1600 e 1750”, che si accompagnerà a rassegne monografiche su alcuni artisti e alcune caratteristiche produzioni di quello straordinario periodo “Protagonisti. Capolavori a Genova 1600 – 1750” che saranno ospitate in diversi musei, chiese e luoghi d’arte. In mostra al Ducale, 50 opere, per la maggior parte di grandi dimensioni, in un percorso avvincente suddiviso in 10 sezioni, ricco di tele provenienti da prestigiosi musei, non solo italiani (National Gallery of Art di Washington e Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, tra gli altri) con un significativo numero di opere raramente visibili poiché concesse in prestito o da collezionisti privati o da importanti musei, non compresi nei più consueti itinerari turistici.

“Ci sono diversi fili conduttori – spiega Serena Bertolucci – direttore di Palazzo Ducale – innanzitutto restituire a turisti e genovesi e la meraviglia di quest’epoca straordinaria. L’occasione è una doppia mostra, anzi più di una, per dire che a Roma ci sono i nostri capolavori ma qui sono tornate opere che non erano visibili. E quindi Genova diventa ricca della forma della meraviglia, in una sorta di bussola per il barocco che può accompagnare in un percorso volto a scoprire le sedi dei protagonisti. Qui vogliano spiegare, restituire memoria e chi vive la città e invitare chi arriva a conoscerla meglio”. Un importante segnale è una forte occasione di rilancio per Genova.

“A prescindere dalla grande esposizione mediatica internazionale avuta con Roma, con le Scuderie del Quirinale, che ha dato – spiega il Sindaco, Marco Bucci – c’è una mostra ad altissimi livelli ma è anche una mostra che sviluppa un effetto sinergico, è la prima volta che si fanno mostre in parallelo. Questa è una cosa che rimarrà nella storia delle attività culturali e sarà un punto di eccellenza per il 2022, che si andrà ad integrare a quello che faremo a ottobre, con Rubens e i palazzi di Genova”.

Per il governatore Toti si tratta di un segnale anche di ripartenza dopo la pandemia: “È una straordinaria occasione e un’allegoria del mondo che riparte dopo il Covid – dice il presidente della Regione Liguria – di una città che vuole tornare ad essere protagonista come ai tempi del Barocco, quando realmente contava nel mondo. I tanti cantieri, la cultura che esprime il dicale credo ci mettano sulla buona strada”.