Ricerca i soci fondatori per creazione di un’associazione multiculturale - Genova 24

Genova. È in fase di creazione di un’associazione multiculturale onlus con lo scopo di promuovere iniziative di socializzazione e sviluppo culturale nella Città di Genova.

Il primo incontro si è svolto giovedì scorso (3 marzo) presso la biblioteca Gallino di Sampierdarena.

Saranno organizzati altri incontri in vari luoghi della città per l’esame dei vari progetti che saranno sviluppati dalla costituenda associazione. Fra questi anche il progetto del Carnevale Cinese previsto per il 2023 e promosso da Ye Meike.

“Stiamo avendo contatti con soggetti diversi interessati ai progetti culturali con la partecipazione attiva di 11 soci fondatori fra i quali professionisti, imprenditori ed altri promotori portatori di idee”, dicono gli organizzatori.

Chi volesse fare delle proposte e proporre candidature può scrivere a:

Maurizio Foschi

Direttore di Mondoinrete e Worldonnet

Mob. +39 347 162086

email: foschinews@yahoo.it

sito: www.mauriziofoschi.it