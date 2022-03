777 Partners compra un'altra Società storica del calcio europeo: lo Standard Liegi - Genova 24

Genova. Una nuova squadra entra nella galassia 777 Partners: lo Standard Liegi.

Il fondo americano, dopo Genoa e Vasco da Gama (e le quote di minoranza del Siviglia) ecco la società belga di proprietà (sinora) di Bruno Venanzi.

777 Partners acquisterà il 100% della Matricule 16, che detiene le quote della squadra, come ha annunciato il club belga in una nota ufficiale.

Bruno Venanzi ha ringraziato tutti i membri dello Standard Liegi per la loro collaborazione durante le sette stagioni della sua presidenza e che “rimarrà il 1° tifoso del nostro club per il futuro”, recita il comunicato.

Lo Standard, fondato nel 1898, è una delle squadre più note del Belgio e detiene il record di partecipazione nella Pro League, la massima divisione belga. Si è aggiudicato 10 titoli belgi, 8 coppe e 4 supercoppe nazionali. Al momento occupa la tredicesima posizione in classifica e l’anno scorso, secondo quanto riportavano diversi media, ha rischiato di fallire.

La mossa è coerente con il piano di 777 Partners di diventare una multiproprietà com’è già accaduto al City Football Group e a Red Bull e di sviluppare sinergie tra le squadre. Nessun allontanamento da parte di 777 Partners nei confronti del Genoa, dunque, ma solo la prosecuzione di un progetto che prevede il fondo di investimento entrare in modo importante nel mondo del calcio, acquistando Società un po’ in crisi per gestirne il riassetto e ottenere un ritorno economico dal risanamento e dalla crescita dei risultati sportivi sul lungo periodo.

Il Genoa ha salutato con un tweet la nuova squadra che entra a far parte della “famiglia” 777.