40 milioni di Euro: i fondi stanziati per città più sostenibili - Genova 24

Evitare gli sprechi, fare la raccolta differenziata, incentivare il riciclo…

Sono le azioni che compiamo giorno dopo giorno a rendere il futuro più sostenibile.

Ma il motore del cambiamento arriva dalle singole città, che attraverso progetti, iniziative e programmihanno l’opportunità di rendere più green le vite dei cittadini.

Per questo motivo, l’Europa ha deciso di stanziare 40 milioni di euro con lo scopo di trasformare le città in spazi più sostenibili. I fondi copriranno dal 70 al 100% dei progetti, che avranno l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e di rendere i luoghi urbani più vivibili, sani ed efficienti.

Si potranno integrare noleggi di macchine elettriche da utilizzare in centro città, creare aree verdi per generare aria più pulita, ma anche investire in piani per l’introduzione di strutture ed edifici alimentati da fonti di energia rinnovabili.

