19 marzo giornata del valore artigiano, Confartigianato Liguria: "Per ribadire valore delle imprese" - Genova 24

Liguria. Il 19 marzo è la Giornata del valore artigiano. Una giornata organizzata da Confartigianato per ribadire la necessità di puntare sulla qualità del produrre, sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale, sul rispetto delle persone, sul lavoro che dà dignità e crea inclusione: c’è bisogno anche del valore artigiano per reagire alle crisi che stanno attraversando l’Italia e il mondo e per ricostruire un modello di sviluppo a dimensione umana, contribuendo alla coesione sociale.

Per questa occasione, nel suo manifesto, Confartigianato lancia un appello a ripartire dagli artigiani e dalle micro piccole imprese, facendo leva sui loro punti di forza: «Produttività, occupazione, eccellenza made in Italy – sottolinea Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria – Ma anche abilità di unire la tradizione manifatturiera e l’innovazione tecnologica, nonché la capacità di formare le competenze e di essere più sostenibili e digitali. Tutto questo va a comporre il grande valore espresso dai nostri artigiani. Micro e piccoli imprenditori che ogni giorno, nonostante le mille difficoltà, continuano a lavorare, con fatica e impegno, confermandosi veri e propri costruttori del futuro. Un ruolo da continuare a riconoscere e sostenere».

Tutte peculiarità proprie di ben 43.756 micro e piccole imprese artigiane in Liguria*: 22.339 a Genova, 8.752 a Savona, 7.382 a Imperia e 5.283 alla Spezia.

Più di 21.400 lavorano nel settore delle costruzioni (circa 10.700 a Genova, più di 4.400 a Savona, circa 4 mila a Imperia e oltre 2.200 nello spezzino), quasi 15 mila nei servizi (7.800 circa a Genova, quasi 3 mila a Savona e circa 2 mila sia a Imperia, sia alla Spezia). Nel manifatturiero se ne contano oltre 7 mila: quasi 3.700 sono a Genova, quasi 1.400 nel savonese, circa un migliaio alla Spezia e altrettante a Imperia).