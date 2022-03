11 marzo, pedibus e bicibus con tRiciclo: bimbi e famiglie per la pace e il risparmio energetico - Genova 24

Genova. In occasione di M’illumino di Meno venerdì 11 marzo tRiciclo Bimbi a Basso Impatto propone alle Scuole dell’infanzia, primarie e medie e alle associazioni di organizzare pedibus o bicibus per “spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare” coinvolgendo le proprie classi (modulo di adesione), questo il tema della 18esima giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

“Vogliamo dare tutti insieme un forte messaggio dal basso per promuovere concretamente comportamenti che riducono il nostro impatto ambientale e che, allo stesso tempo, diventi anche seminare la pace e camminare e pedalare al fianco dei bimbi che vivono la guerra in Ucraina”, dicono gli organizzatori.

Se l’anno scorso più di 300 famiglie hanno aderito scendendo in strada, quest’anno l’invito di organizzare pedibus e bicibus è proprio rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti di tutta Genova in modo da essere molti di più per stimolare il maggior numero di classi possibile a non farsi accompagnare dai genitori in auto, ma di venire a piedi o in bicicletta coordinandosi con i compagni e i genitori volontari, individuando insieme il percorso migliore e più sicuro da casa a scuola.

“La sfida è far capire agli adulti che bisogna dare l’esempio e usare meno il mezzo privato: di fronte alle scuole è molto alto il tasso di inquinamento da polveri sottili e si moltiplicano le auto in doppia fila che rendono pericoloso l’accesso a scuola”, continuano dall’associazione.

“Giunti a scuola, insieme alle altre classi date vita al vostro flashmob #tuttigiùperstrada chiedendo all’amministrazione comunale più sicurezza davanti alle vostre scuole e istituire le #Stradescolastiche come previsto dal Codice della Strada e come sottolineato da molti genitori attivisti nell’ambito della Campagna Clean Cities”.

Come posso organizzare un bicibus o pedibus?

Compila il form di adesione comunicando le classi che organizzeranno un pedibus o un bicibus.

Realizza con la tua classe le pettorine speciali da indossare il giorno del pedibus o bicibus. Guarda qui qualche esempio!

Diventa mobility manager per un giorno: studia insieme agli insegnanti il percorso casa-scuola pedonale o ciclabile più sicuro. Guarda qui l’esempio del Tollot!

Posta le foto e video più belli del flashmob #stradescolastiche #tuttigiùperstrada #milluminodimeno #triciclo #vogliamoilpedibus

Come posso rendere il mio bicibus o pedibus ancora più efficace?

Realizzate insieme ai vostri compagni di scuola cartelloni o striscioni #tuttigiùperstrada e #stradescolastiche. Giunti a scuola date vita al vostro flashmob chiedendo all’Amministrazione Comunale più sicurezza davanti alle vostre scuole e di istituire le Strade Scolastiche come previsto dal Codice della Strada.

Un incentivo per tutti

Trovate insieme una pasticceria, panificio o gelateria disponibile a offrire una piccola merenda ai bimbi che si presenteranno con le pettorine. Guarda qualche esempio qui e qui.