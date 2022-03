1 milione di euro: stanziati dalla Regione i fondi per la digitalizzazione delle imprese di Genova - Genova 24

In una città ricca di storia e cultura come Genova, non può mancare il digitale.

Perché? Perché è grazie ad esso che una città cresce, si rinnova, va avanti.

Il bando di oggi è dedicato ai professionisti e alle micro, piccole e medie imprese che vogliono fare della digitalizzazione il motore per arrivare nel futuro.

Con un milione di euro, ciascuno di loro può presentare una richiesta per ottenere contributi a fondo perduto per acquistare hardware, software, consulenze digitali, brevetti e licenze ma anche soluzioni tecnologiche di web marketing e e-commerce per potenziare e migliorare la presenza nei mercati digitali.

Inoltre, la possibilità di upgrade tecnologico si rispecchia nell’opportunità di ottenere fino a 10.000€ per sfruttare la digitalizzazione nell’ottica di posizionamento sui migliori marketplace internazionali!

Sei di Genova e vuoi saperne di più sulle opportunità per digitalizzare il tuo lavoro?

