Volontariato, il corso introduttivo del Celivo torna in presenza - Genova 24

Genova. È gratuito, accessibile anche ai minorenni e nel 2022 torna in presenza. Il Corso di Introduzione al Volontariato (CIV) del Celivo è un momento formativo aperto a tutti i cittadini, sia agli aspiranti volontari sia a chi vuole informarsi e conoscere da vicino il settore del volontariato attivo a Genova.

Il corso si compone di tre moduli da due ore ciascuno e al termine chi lo desidera può richiedere un colloquio di orientamento per individuare un Ente di Terzo Settore presso il quale iniziare il proprio percorso solidale.

Il CIV è proposto da Celivo da vent’anni, ma continua a essere richiesto, apprezzato e partecipato da persone di tutte le età, titolo di studio, genere, nazionalità e professione. Durante il 2020, per la prima volta nella storia del Centro di Servizio, il CIV è stato svolto online per le esigenze dettate dall’emergenza sanitaria; tuttavia, la partecipazione non è venuta meno e la formazione è proseguita in modalità a distanza anche per tutto il 2021.

Il corso

La proposta del primo semestre prevede un’edizione online in marzo, nei giorni 1, 3 e 8, dalle 17 alle 19. La seconda edizione fissata nei giorni 3, 5 e 10 maggio sempre dalle 17 alle 19, sarà invece svolta in presenza presso la sede del Celivo con un massimo di 15 partecipanti, contro i consueti 25.

Gli obiettivi del Corso di Introduzione al Volontariato per il 2022 restano gli stessi: informazione, orientamento, conoscenza e/o ingresso nel mondo del volontariato. Vengono affrontati i temi della gratuità, delle motivazioni, delle disponibilità di tempo e delle varie attività che si possono svolgere negli Enti di Terzo Settore nell’area metropolitana di Genova.

“Il volontariato è un’esperienza arricchente e formativa, è un luogo di relazioni e di incontro, un’occasione di aiutare gli altri e mettere in gioco sé stessi. Il corso si pone come uno spazio formativo che precede l’inizio dell’attività pratica”, afferma Mariagiulia Pastorino, responsabile della promozione del volontariato del Celivo.

Informazioni dettagliate sul CIV sono disponibili su celivo.it; lo staff è a disposizione al numero 010.5956815. L’iscrizione si effettua dall’Area Riservata del sito di Celivo. I minori di 18 anni devono inoltrare via email all’indirizzo celivo@celivo.it l’apposita scheda di iscrizione disponibile sul sito compilata da un genitore/tutore.