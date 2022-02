videociecato, Sebastiano racconta (con il sorriso) la vita quotidiana di non vedente - Genova 24

Pietra Ligure. Quando pensiamo ad un non vedente ci immaginiamo un mondo buio, poco allegro e pieno di ostacoli. Poi un giorno incontri Sebastiano Gravina e ti rendi conto di non aver capito nulla. Ma proprio nulla.

Sebastiano non è solo il bomber della nazionale italiana non vedenti, ma ultimamente è diventato anche un influencer di fama nazionale. Ma andiamo con ordine. Il ragazzo è di origini baresi e diversi anni fa si è trasferito con la sua famiglia nel savonese, a Pietra Ligure per l’esattezza. Non vede dalla nascita ed è sposato con Shadia, pietrese, che con lui condivide la vita di tutti i giorni e la stessa disabilità.

Nelle ultime settimane, Sebastiano ha ottenuto un successo clamoroso grazie ad un’iniziativa davvero particolare.

#VIDEOCIECATO, LA DISABILITÀ RACCONTATA CON UN SORRISO

Sebastiano ha lanciato sulla nota piattaforma social TikTok un profilo chiamato “videociecato”. L’obiettivo dei suoi video ce lo racconta lui stesso: “La mia idea - spiega - è quella di fare dei video divertenti che raccontano la quotidianità di un non vedente, la mia in particolare. Voglio far ridere le persone, ma allo stesso tempo intendo mandare dei messaggi importanti e far conoscere cose nuove”.

Uno dei suoi video più popolari è stato girato nella stazione di Pietra Ligure. Lì Sebastiano mostra a tutti la funzione delle strisce bianche posizionate nei pressi della banchina: “Queste servono a dare la direzione ai ciecati come me”, racconta il giovane pietrese nella clip. In poche ore il video ha fatto registrare quasi due milioni di visualizzazioni. Praticamente un successo su scala nazionale che è rimbalzato da nord a sud su tutti i social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da videociecato_studios (@videociecato_official)

Il video è diventato così virale che anche Selvaggia Lucarelli lo ha notato e ha deciso di condividerlo sul suo profilo facebook ammettendo di non essere a conoscenza della reale utilità di quelle strisce in stazione. Vale la pena sottolineare che la celebre giornalista non ha fatto altro che amplificare ulteriormente un successo, quello di videociecato, che di fatto si stava già consolidando nei numeri nei giorni precedenti.

LA CAPACITÀ DI INSEGNARE PRENDENDOSI IN GIRO

Il successo quando arriva arriva, e spesso ti raggiunge quando meno te lo aspetti. Per Sebastiano alla fine è andata un po’ così, a sorpresa: “Tutto quello che sta arrivando è davvero inaspettato - ci confessa -. Personalmente non ho mai fatto nulla per avere qualcosa in cambio, proprio come faccio nella vita privata, in amicizia e in amore. Io do tutto me stesso senza cercare nulla in cambio. In questo caso è successa la stessa cosa. È iniziato tutto quasi per gioco, vedo che la gente si diverte e io sono felice”.

Videociecato è un concentrato di spontaneità, voglia di divertirsi ma anche presa di coscienza di quello che ci circonda. E quello che ci insegna è un paradosso quotidiano. Perché spesso sono proprio i “vedenti” a essere ciechi di fronte alla realtà: “Il prendermi in giro deriva dal fatto che ho accettato benissimo la mia problematica - continua Sebastiano -. Ce l’ho dalla nascita e ci convivo perfettamente. E forse proprio il fatto di essere di origini pugliesi mi aiuta ancora di più a prendermi in giro da solo. Ho fatto anche delle gaffe e quando ci penso a volte rido da solo. Una volta ero di fretta e sono andato a sbattere contro un palo chiedendogli scusa pensando che fosse una persona. Oggi lo racconto e ci rido”.

Il vero significato di “videociecato” alla fine è qui, in queste poche righe.

SHADIA E IL BASTONE DIGITALE

Ne abbiamo parlato all’inizio. Shadia è la moglie di Sebastiano ed è letteralmente la sua compagna di vita: “Mia moglie mi supporta e sopporta. A volte faccio qualche brutta figura, anche perché io non ho filtri. Non è facile gestirmi ma lei è molto brava a calmarmi e gestirmi. A differenza mia è molto timida, mentre io sono molto più estroverso”.

Dietro alle quinte di videociecato però c’è anche un’altra persona. È un amico. Si chiama Simone Graziano, un imprenditore pietrese che ha deciso di prestare il suo “bastone digitale” a Sebastiano: “Molte cose che faccio le realizzo in autonomia - prosegue -, ma non è facile, anche perché ovviamente ho i miei limiti. E per sopperire a questi limiti c’è il bastone digitale, io lo chiamo così, che mi dà una mano. Anche nel web ci sono delle barriere digitali e il bastone mi dà una mano ad andare oltre”.

ECCO PERCHÈ PUOI DIRE “CI VEDIAMO” A UN NON VEDENTE

C’è un tema che sta molto a cuore a Sebastiano. Immaginate di congedarvi da un incontro con un non vedente e nel salutarlo pronunciate questa frase: “Ci vediamo presto”.

Voi penserete di aver fatto una gaffe, Sebastiano vi direbbe che ragionare in questo modo è sbagliato: “Spesso sono le persone che creano limiti ai disabili o magari si preoccupano perché ci vedono come degli extraterrestri scesi sulla terra - ci spiega -. Noi in realtà siamo persone normali che cerchiamo di vivere la nostra quotidianità con i nostri limiti e con i nostri difetti. Le persone devono viverla più serenamente. Non mi dà fastidio, però mi fa ridere per esempio quando qualcuno mi dice ‘ci vediamo’ e subito dopo si scusa per la gaffe. Paradossalmente mi dà più fastidio questo scusarsi, perché fa sentire la differenza. Il linguaggio è uguale per tutti, non è che un non vedente non può dire ‘ci vediamo’. Ma non è nemmeno giusto, e qui penso ai genitori che hanno figli disabili, mettere limiti. Per esempio quando ti dicono ‘lo faccio io al posto tuo’. Non dobbiamo creare limiti alle persone. I limiti non esistono, ma li creiamo noi con la mente. Il vero disabili è colui che non ha limiti ma se li crea per paura, dubbi e prova a mettere limiti a qualcuno”.

EUROPEI DI CALCIO NON VEDENTI: IL BOMBER “SEBA” SI SCALDA

Oggi Sebastiano è una star dei social (da TikTok a Instagram passando per Facebook), ma in realtà il giovane pietrese è ben noto anche nel mondo sportivo. Non è solo la punta di riferimento della nazionale italiana di calcio non vedenti (categoria B1), ma è anche l’attaccante del Quartotempo Firenze.

“L’Italia quest’anno ospiterà gli europei di calcio non vedenti a Pescara e personalmente spero nella presenza di un grande pubblico - aggiunge ancora Sebastiano -. Bomber? Diciamo che ci provo. La porta la vedo ma devo provarci sempre di più. Il livello all’estero è molto più alto, c’è bisogno di tanto allenamento e bisogna arrivare a giugno belli pronti. Abbiamo bisogno del pubblico, anche se ci vuole silenzio per permetterci sentire la palla noi il supporto lo percepiamo comunque. In Italia purtroppo ancora pochi conoscono questo sport. Spero venga pubblicizzato al massimo”.

“LA VITA? UN VIAGGIO DA GODERSI SINO ALLA FINE”

Alla fine della nostra chiacchierata con Sebastiano ci siamo resi conto che sul significato della parola “vita” il bomber di origini pugliesi ha davvero molto da insegnarci: “Per me la vita è un viaggio che qualcuno ci ha donato e che prima o poi avrà una fine. Dobbiamo cercare di godercela sino alla fine ricordandoci sempre che quando non ci saremo più lasceremo qualcuno qui. Ecco perché durante questo viaggio dobbiamo cercare di fare meno danni possibili, per lasciare ad altri la possibilità di godersi questo dono nel modo migliore”.

Vi ricordate quel mondo buio, poco allegro e pieno di ostacoli di cui vi parlavamo all’inizio di questo articolo? Noi, dopo la chiacchierata con Sebastiano, ce lo siamo già dimenticato.