Viabilità, da domani i lavori al tunnel delle Ferriere: per questo annullata la chiusura notturna della A12 - Genova 24

Genova. La chiusura notturna del tratto di A12 Chiavari-Rapallo in direzione Genova prevista dalle ore 22 di lunedì 21 febbraio alle ore 6 di martedì 22 febbraio è stata annullata su richiesta dell’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone a causa della della chiusura concomitante del tunnel delle Ferriere.

“Incontreremo autostrade mercoledì – ha spiegato l’assessore Giampedrone – e valuteremo se possono essere sospese tutte le chiusure notturne in A12 fino alla riapertura tunnel delle Ferriere”.

Dopo la conferma dei cantieri e della sospensione della viabilità del tunnel che collega la Val Bisagno alla Valle Fontanabuona, il sindaco di Cicagna Marco Limoncini, nel giorni scorsi, aveva annunciato di voler scrivere al prefetto per denunciare la situazione di isolamento in cui sarebbe finita la vallata.

Da lunedì quindi il tunnel Taviani, questo il nome della galleria, sarò chiuso per lavori necessari. Per collegare le due valli sarà percorribile la provinciale che passa da Boasi, più stretta e più lunga, che ‘peserà’ almeno 30 minuti sulle tempistiche di viaggio. Ma non solo: anche il servizio di trasporto pubblico che attraversa le vallate sarà rimodulato, in attesa della seconda fase dei lavori che garantirà almeno un passaggio a senso unico alternato.

“Considerando che la galleria Taviani è strategica per i collegamenti tra Genova e la Val Fontanabuona, e l’alternativa è costituita dalla strada provinciale SP77 di Boasi, poco adatta al transito di mezzi pesanti, per la prima fase di chiusura totale è stata ipotizzata la seguente soluzione – scrive Città Metropolitana in una nota stampa – la linea 715 manterrà gli orari attuali ed ovviamente, per quanto riguarda l’organizzazione, saranno altrettanto mantenuti i turni dei mezzi e del personale, e questo sarà possibile effettuando una piccola modifica sul capolinea genovese, ovvero le linee che oggi collegano Chiavari a Genova Brignole FS varieranno limitandone l’arrivo a Genova Prato. Dal capolinea di Genova Prato sarà poi subito possibile utilizzare i mezzi del servizio urbano senza alcun sovrapprezzo rispetto al titolo di viaggio provinciale utilizzato”.

“Contestualmente, al fine di ridurre le possibili problematiche legate al transito dei bus che potrebbe incrociarsi con quello dei mezzi pesanti sulla strada provinciale SP77, il flusso di questi sarà regolato da sensi unici alternati nei punti più critici tra l’abitato di Boasi e la località di Sottocolle, utilizzando quattro movieri coordinati da un responsabile dell’azienda di trasporto. Saranno inoltre utilizzati alcuni autobus privati per integrare il servizio di linea, ma è comunque importante sottolineare che rimarranno invariati i servizi scolastici della Fontanabuona”.