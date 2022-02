Viabilità, buone notizie per la Valle Stura: torna il doppio senso sulla statale del Turchino a Gnocchetto - Genova 24

Genova. Buone notizie per la Valle Stura: dopo mesi di cantieri e limitazioni alla viabilità, domani, venerdì 25, la statale del Turchino in località Gnocchetto sarà nuovamente a doppio senso di marcia. Scompare quindi la limitazione del senso unico alternato, dopo che le lavorazioni più importanti e impattanti sul fronte di frana sono terminate.

A comunicarlo i sindaci della vallata, che ieri hanno incontrato i vertici di Anas Piemonte, che da qualche mese ha in gestione la strada su cui dall’ottobre del 2019 incombe una enorme frana che di fatto ha reso per molti mesi non transitabile il tratto a pochi metri dal confine ligure.

Ovviamente, però, non sono terminati i disagi per i pendolari che si spostano verso l’alessandrino: dal 1 marzo al 19 marzo saranno effettuati vari lavori di asfaltatura dal km 70 al km 78: saranno previsti sensi unici alternati nei soli tratti interessati dai suddetti cantieri e solo laddove indispensabile con tempi celeri.

Anas Torino ha comunicato inoltre che sta lavorando per la sistemazione definitiva e la messa in sicurezza del fronte al km 71,8 (alle porte di Ovada, nei pressi del passaggio a livello più a Nord) con l’obiettivo di estendere la percorribilità ad entrambe le corsie di marcia ed anche ai mezzi di portata superiore a 3,5 t. Ad oggi non è ancora possibile stimare una data di completamento lavori e ripristino doppio senso di marcia.