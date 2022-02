Via le mascherine all’aperto dall’11 febbraio, ma in Liguria saranno ancora obbligatorie - Genova 24

Genova. Venerdì 11 febbraio i liguri non potranno (ancora) dire addio alla mascherina all’aperto. La data indicata in queste settimane infatti riguarda solo le regioni in zona bianca. Al momento quindi solo gli abitanti di Umbria, Basilicata e Molise potranno farne a meno. In Liguria dovremo invece, come nella maggior parte delle regioni italiane, continuare a indossarle, almeno per ora.

L’equivoco è nato con la notizia che, con ordinanza del ministro della Salute, sarebbe stato prorogato solo per dieci giorni l’obbligo di mascherina all’aperto deciso il 24 dicembre e che scadeva il 31 gennaio. Ma l’obbligo del 24 dicembre riguardava solo la zona bianca.

Stamattina tuttavia il sottosegretario alla Salute PierPaolo Sileri, intervistato a Radio24, ha acceso un barlume di speranza: “Siamo tutti stanchi delle mascherine all’aperto”, misura anti covid che però toglieremo “da metà febbraio“.

Al chiuso “dovrà rimanere” -ha aggiunto – E’ “ancora troppo presto per toglierla”. Ci sarà “una transizione con mascherine al chiuso. E prima o poi toglieremo anche quella, ma non è imminente”. “Potremo inoltre riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, come le discoteche”, ha concluso.