Lagaccio, il progetto top secret finisce in mano ai cittadini: proteste per il centro di raccolta rifiuti al posto del Tdn - Genova 24

Genova. A poco più di quattro mesi dallo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno, al Lagaccio, iniziano a farsi strada alcune indiscrezioni su cosa sarà realizzato al posto dello spazio occupato. Se all’indomani del blitz della polizia il municipio e il Comune avevano parlato di un “centro per l’educazione ambientale” (cosa che in un certo senso sarà invece realizzata, entro l’anno prossimo, in via Bologna, nell’ex mercato comunale), le carte arrivate per vie traverse nelle mani di alcuni cittadini e alcuni esponenti dell’opposizione sembrano dire altro.

I documenti top secret, incompleti, sono legati a un progetto presentato da Amiu, su volontà del Comune, nell’ambito di quelli legati al Pnrr. E sì, per via Bartolomeo Bianco, l’azienda partecipata che si occupa del ciclo dei rifiuti ha ipotizzato uno spazio per la raccolta dei rifiuti di vario genere e il loro riutilizzo.

A preoccupare i cittadini sono alcuni rendering che presentano nove cassoni coperti da tettoia per i diversi tipi di rifiuti, e altri container per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (tra cui però rientrano anche le batterie o le pile scariche) e i piazzali asfaltati a servizio del centro.

“Apprendiamo con stupore che le promesse fatte in questi anni dal Comune, dal municipio Centro Est e da Amiu ai cittadini del Lagaccio non saranno mantenute – si legge in una nota del Pd genovese – in diverse riunioni e assemblee pubbliche i rappresentanti di Comune e Municipio avevano annunciato la realizzazione di un centro di educazione ambientale, uno spazio dove le scuole e i cittadini potessero comprendere come aumentare la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali”.

“A ottobre dell’anno scorso, lo stesso presidente del Municipio Carratù aveva escluso la realizzazione di un’isola ecologica, promettendo un’operazione diversa che si sarebbe inserita pienamente nel progetto della valletta dello sport – continua la nota – dopo anni di promesse, oggi viene a galla la verità”.

Il Pd ha chiesto che l’assessore all’Ambiente del Comune, Matteo Campora, riferisca immediatamente in commissione consiliare sul progetto del Lagaccio con l’audizione delle associazioni del territorio e del Municipio.

Inoltre nei prossimi giorni dovrebbe svolgersi anche un incontro tra l’assessore, Amiu e il comitato cittadini Lagaccio e Oregina che, questo sabato, potrebbe unirsi a un “presidio musicale” organizzato da tempo dal Tdn nella zona dell’ex centro sociale.

Forse in occasione di questi incontri si potrà avere più chiaro quale tipo di struttura sarà realizzata alle spalle del campo del Lagaccio e ai piedi della collina. Un’area dove, oggi, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti, e pericolosi, già avviene e che difficilmente potrebbe essere sfruttata per un ampliamento dell’impianto sportivo o per giardini poiché vicinissima a un elettrodotto Terna. Ad ogni modo, i cittadini vogliono sapere se al Lagaccio sarà realizzata una “discarica” o ci sarà un polo multifunzionale inserito nel contesto urbano.