Via Cornigliano, lavori di riqualificazione quasi ultimati ma fioriscono i parcheggi selvaggi - Genova 24

Genova. Dopo quasi tre anni i cantieri di riqualificazione di via Corigliano vedono il traguardo, la strada che attraversa il quartiere ha cambiato pelle con una nuova pavimentazione, marciapiedi più ampi e fasce ciclabili, tuttavia la “nuova” via Cornigliano ha già a che fare con un “vecchio” problema, quello del parcheggio selvaggio.

Il tema è stato portato all’attenzione del consiglio comunale durante la discussione degli articoli 54, le interrogazioni a risposta rapida, da Valeriano Vacalebre, consigliere di Fratelli D’Italia.

“Sono stato sollecitato da molti residenti e commercianti – racconta Vacalebre – perché ora che i cantieri di riqualificazione sono giunti quasi al termine si trovano però quotidianamente in una situazione di parcheggi caotici e con evidenti criticità, auto parcheggiate in zona di rimozione, o suoi marciapiedi, che ostacolano passaggio soprattutto di carrozzine e passeggini, a volte automobili parcheggiate anche a lungo su strisce pedonali”.

Secondo i corniglianesi servono misure radicali per estirpare questo fenomeno sul nascere, prima che vanifichi del tutto l’intervento di riqualificazione del quartiere.

All’interrogazione ha risposto l’assessore alla polizia locale Giorgio Viale dicendo che la problematica è già all’attenzione del corpo. “Come polizia locale sappiamo che questo accade – dice – non solo automobili, ma anche mezzi pesanti, si trovano a parcheggiare sui marciapiedi e a rovinare la nuova pavimentazione”.

Negli ultimi giorni sono state elevate sette sanzioni nella zona, per questo motivo, ha affermato l’assessore. “Alcuni di questi veicoli occupavano addirittura la linea di corsia tracciata sul marciapiede per facilitare i non vedenti”. L’attività sanzionatoria proseguirà, assicura Viale, “capiamo che sia necessario un periodo di rodaggio per la nuova viabilità ma questo rodaggio non implica la violazione delle regole”.

I commercianti, soprattutto, ma anche i residenti, non chiedono solo multe. Come già accaduto in passato quando il progetto di via Cornigliano era stato presentato alla cittadinanza, chiedono anche che l’amministrazione trovi il modo di ricavare nella zona una quarantina di posti auto.

Intanto le lavorazioni proseguono nel tratto compreso tra il civico 23 di via Cornigliano e via Brighenti, dove si conferma il limite massimo di velocità di 30 km/h, la circolazione veicolare a senso unico alternato regolata da movieri nella fascia oraria 7/20 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20/7, il divieto di sorpasso e il divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.