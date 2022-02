Via Cantore, spunta il paletto in mezzo alla strada. Aster mette in sicurezza con una transenna - Genova 24

Genova. Non si fermano le sorprese per le strade di Genova. Dopo il caso della rotonda di Molassana, questa mattina Sampierdarena si è svegliata con un paletto in più. Esattamente in mezzo alla strada.

Le foto, pubblicate sui social, hanno immediatamente fatto il giro del web: il paletto bianco e rosso è stato posizionato in corrispondenza di una colonnina per la ricarica elettrica, in quella che sarebbe una corsia in apparenza dedicata alla sosta, ma anche con funzione di corsia degli autobus. La vernice sbiadita non aiuta a districarsi nel mistero.

Ma l’effetto ottenuto è proprio quelli di essere in carreggiata, peraltro in piena curva. Una situazione che potrebbe quindi creare pericoli per chi transita, bici, moto auto o bus che sia. Per questo motivo Aster, non responsabile del posizionamento del paletto, è intervenuta con la messa in sicurezza, segnalando la presenza di questo ostacolo con cartelli e transenna. Dall’azienda comunicano che è in corso una ricerca per capire chi sarebbe l’artefice del posizionamento, e per capire come intervenire in maniera definitiva.