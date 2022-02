Vertenza Hi Lex, consiglio regionale approva all'unanimità odg a sostegno dei lavoratori - Genova 24

Genova. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, condiviso da maggioranza e opposizione, per chiedere alla Giunta di attivarsi presso il governo per mettere in campo tutte le iniziative possibili, anche straordinarie, per la difesa dei lavoratori della sede chiavarese del colosso giapponese dell’automotive.

“La notizia del licenziamento di 22 lavoratori – tra operai e impiegati – di Hi-Lex, sottolinea l’importanza della difesa dell’occupazione e del comparto produttivo del Tigullio” dice in una nota il capogruppo del Pd Luca Garibaldi.

“La tutela dei posti di lavoro – conclude – deve essere obiettivo prioritario soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”.

“La situazione dell’azienda di alzacristalli elettrici per auto Hi-Lex, con sede a Chiavari, che ha annunciato il taglio di 22 lavoratori su 240 dipendenti sembra in via di risoluzione – aggiunge il consigliere del Carroccio Sandro Garibaldi – L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti è intervenuto, sia con l’azienda che con i sindacati, per cercare una mediazione affinché sia tutelata l’occupazione. È assolutamente necessario salvare i posti di lavoro in un territorio che si trova già in grosse difficoltà”.