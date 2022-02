Verso Genoa-Inter, Amiri è tornato in gruppo e oggi apre la vendita libera dei biglietti - Genova 24

Genova. La buona notizia per il Genoa è che Amiri ha smaltito il problema gastrointestinale che lo ha bloccato nelle due partite decisive per la salvezza. Con una storia su Instagram il giocatore ha testimoniato di essere tornato in gruppo ad allenarsi.

Il centrocampista tedesco contro la Roma aveva giocato uno scampolo di partita mostrando di essere di un livello nettamente superiore per tecnica e visione di gioco. Se dovesse essere della partita venerdì contro l’Inter, potrebbe dare al Genoa quella marcia in più in fase offensiva che è mancata in questi mesi.

Corsa contro il tempo per recuperare anche Piccoli in modo che Blessin possa anche pensare di schierarlo insieme a Destro. Per Vanheusden invece nulla da fare, anzi, lo stop potrebbe essere lungo.

Oggi, intanto, apre la vendita libera in vista del match contro la squadra di Simone Inzaghi in programma alle 21. I biglietti saranno acquistabili sul portale sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19).

L’Inter è in crisi dopo le recenti sconfitte e ha di sicuro voglia di rivalsa. Dal canto suo il Genoa, pur mostrando di crederci sempre a parole e anche nei fatti, grazie al gegenpressing e a un nuovo atteggiamento sul campo, potrebbe essere in parte mentalmente più libero pensando di non aver niente da perdere contro i neroazzurri.

In palio ci sono ancora tanti punti, pur essendo davvero flebili le speranze di salvezza, ma i rossoblù devono cercare di non mollare gli ormeggi sino alla fine, tenuto conto che, al di là dell’incognita delle partite da recuperare degli avversari, il divario non è ancora abissale, anche se scontri diretti ormai ne restano pochi. Tenuto conto cosa è successo in testa la scorsa giornata, con i pareggi di Milan e Napoli e la sconfitta dell’Inter, si capisce come questo campionato sia davvero molto particolare da cima a fondo.