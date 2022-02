Verità per Giulio Regeni, anche Genova avrà il suo striscione grazie a Palazzo Ducale - Genova 24

Genova. Con questo 3 febbraio sono passati sei anni da quando Giulio Regeni, ricercatore italiano, è stato trovato morto, ucciso, con evidenti segni di tortura al Cairo. Era scomparso nove giorni prima. Regeni, udinese, iscritto all’Università di Cambridge, stava conseguendo un dottorato di ricerca presso il Girton College e in quel periodo svolgeva una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani.

A sei anni di distanza da quella tragedia, dai contorni ancora tutt’altro che definiti, anche Genova avrà finalmente il suo striscione giallo con la scritta “Verità per Giulio Regeni”, simbolo di una campagna lanciata nel 2016 da Amnesty International.

Lo striscione, questo giovedì 3 febbraio alle 17, sarà esposto fino a quando ce ne sarà bisogno nell’atrio di Palazzo Ducale, su volontà della fondazione. “Esporre uno striscione, farlo nel centro della città e in un luogo di cultura, è un atto concreto di solidarietà, un modo per sostenere questa faticosa e corale battaglia di giustizia”, dicono dal Ducale.

Alla presentazione dello striscione ci sarà Luca Bizzarri, presidente della fondazione Palazzo Ducale, e Alessandra Ballerini, l’avvocatessa genovese civilista e specializzata in diritti umani e che subito ha seguito la famiglia Regeni nel difficile percorso alla ricerca della giustizia e della verità.

Erano stati gli stessi familiari di Regeni a notare che, nella città del G8, uno striscione giallo mai era comparso su un palazzo istituzionale. Cosa accaduta invece in tanti altri comuni grandi e piccoli, Sestri Levante, Moneglia, Arenzano, Bogliasco. Per citarne solo alcuni.

Per l’omicidio e la tortura di Giulio Regeni l’Italia ha sempre concentrato le sue accuse su quattro agenti dei servizi segreti egiziani. Prima di arrivare a un processo, comunque, si sono susseguiti ostacoli, depistaggi, false prove. Solo dopo diversi mesi dal ritrovamento del corpo dello studente e dopo varie autopsie che evidenziarono le torture subite, nel settembre 2016, i pubblici ministeri egiziani in missione a Roma ammisero per la prima volta che Regeni era stato indagato e sorvegliato da parte della polizia prima della sua scomparsa.

Nel dicembre 2020 la procura di Roma ha chiuso le indagini preliminari. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio quattro ufficiali del servizio segreto interno egiziano: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel e Usham Helmi e il maggiore Magdi Sharif. Ma i quattro ufficiali risultano irreperibili. Il processo viene quindi cancellato. Gli atti dell’inchiesta tornano dunque al giudice per l’udienza preliminare che dovrà nuovamente tentare di notificare agli imputati il procedimento a loro carico per poi essere in grado di rinviarli nuovamente a giudizio.