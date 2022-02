Genoa, cuore e volontà non bastano agli uomini di Blessin: 1 a 1 con il Venezia - Genova 24

VENEZIA 1 (12′ Henry) – GENOA 1 (29′ Ekuban)

94′ Triplice fischio. Finisce con un pareggio che sicuramente fa più comodo al Venezia.

93′ Cross di Galdames per Portanova. Rovesciata spettacolare ma palla fuori di poco. La sorte non arride a un Grifone che ce la sta mettendo davvero tutta.

91′ Hefti serve Portanova al limite, che si gira e tira ma il tentativo è abbondantemente alto sulla traversa.

89′ Fallo tattico di Ampadu su Ekuban. Ammonizione per il difensore dei veneti. L’arbitro comanda quattro minuti di recupero.

85′ Esultanza del Genoa strozzata in gola. Grande cross di Cambiaso, Yeboah colpisce di testa a botta sicura ma Svoboda salva sulla linea. Sul ribaltamento di fronte, anche il Venezia sfiora il goal con Aramu. Conclusione fuori di poco. Melegoni dentro per Gudmundsson.

81′ Gioco fermo. Ceccaroni a terra con soccorsi in campo. Nsame al posto di Henry nel Venezia.

79′ Inserimento pericoloso in area di Gudmundsson, chiuso bene da Caldara. Venezia in difficoltà.

75′ Cross basso di Yeboah. La difesa del Venezia respinge corto. Ne approfitta Badelj che calcia dritto in porta ma la conclusione sbatte contro un difensore avversario.

73′ Esce Destro, in campo al suo posto Galdames. Ullmann e Tessmann per Ebuhei e Cuisance nel Venezia.

71′ Forcing offensivo del Genoa! Ekuban in grande spolvero.

68′ Quando mancano venti minuti alla fine della partita, il Genoa prova a fare la partita anche grazie ai nuovi innesti. La squadra di Blessin prova a cercare maggiormente Gudmundsson tra le linee.

66′ Bella combinazione tra Portanova e Yeboah con il centrocampista che arriva a calciare appena dentro l’area. Tentativo ribattuto da un difensore del Venezia. Poi, bel filtrante verticale di Ekuban a cercare Destro. Bravo Caldara in questo caso a deviare il pallone con la punta del piede.

63′ Zanetti richiama in panchina Nani e mette al suo posto Johnsen.

60′ Forze fresche per Blessin. Entrano Yeboah e Portanova al posto di Sturaro e Rovella.

58′ Punizione di Aramu dalla destra. Pallone che attraversa tutta l’area e cade pericolosamente nell’area piccola del Genoa. Provvidenziale Hefti che, ben posizionato, riesce ad allungarsi sventando la minaccia. Ancora trenta minuti di gara: con lo scorrere della clessidra il Genoa deve far attenzione a non incassare il 2 a 1 tenendo però presente che ai fini della classifica il pareggio assomiglierebbe molto a una sconfitta.

55′ Il Venezia sembra riacquisire pian piano la facilità di manovra con cui aveva messo parecchio in difficoltà il Genoa.

49′ Henry pesca Aramu nel cuore dell’area. Ostigard tocca con il braccio quanto basta l’avversario per sbilanciarlo. Provvidenziale. Il Venezia prova tiepidamente a chiedere il penalty.

47′ Giallo per Sturaro, che ferma irregolarmente una ripartenza del Venezia orchestrata da Nani. Alza il pressing il Genoa, con Destro che costringe Romero a spazzare in tribuna. Genoa con un piglio completamente diverso rispetto all’inizio della partita.

46′ Parte subito bene il Genoa, che conquista un calcio d’angolo dopo pochi secondi con Ekuban. Un cambio per parte, Ostigard ha preso il posto dell’ammonito Vasquez mentre tra i padroni di casa Ebuehi ha sostituito Crnigoj.

Secondo tempo

47′ L’ultimo sussulto è del Genoa, con il tiro di Badelj che raccoglie un calcio d’angolo proveniente dalla destra. Romero non si fa ingannare dal garbuglio di gambe davanti a lui e para.

46′ Ekuban va via a Caldara e lo costringe al fallo da ammonizione. In difficoltà l’ex difensore di Atalanta e Milan.

45′ L’arbitro comanda due minuti di recupero.

42′ Fase equilibrata del match. Il goal di Ekuban è stato lo spartiacque tra due partite diversa. Ora il Genoa riesce a controbattere e sembra patire meno un Venezia che non è più in grado di scendere sugli esterni con la medesima fluidità di inizio partita. I veneti hanno spesso dimostrato una certa fragilità mentale quest’anno, si veda la partita col Verona, e il Genoa dovrà riuscire a mantenere la piega che ha preso la partita anche nella ripresa.

35′ Goal che sembra aver scrollato un po’ l’anima del Genoa, apparsa intorpidita per buona parte della gara, con un Venezia più frizzante che ha spesso accerchiato la retroguardia rossoblù. Ma il cinismo, spesso mancato quest’anno, del tandem offensivo genoano consente di essere in parità.

29′ Ekuban a ciel sereno! Destro apre per il compagno di reparto che è lesto nel superare Caldara e nel battere a rete. Alla prima conclusione, la squadra rossoblù riesce a pareggiare i conti.

25′ Il primo terzo di partita si avvicina e il Genoa non ha ancora inquadrato lo specchio della porta. Il Venezia sta interpretando meglio la gara, mettendo sotto pressione la difesa del Genoa. Ultimo in ordine di tempo, un tentativo di Aramu dalla distanza respinto lateralmente da Sirigu.

22′ Genoa ancora impreciso. Errore elementare nel battere una punizione a metà campo, palla persa e Aramu ne approfitta. Incursione centrale fermata irregolarmente da Vasquez, che viene ammonito.

20′ Bel movimento di Destro che si incunea tra i due centrali del Venezia e controlla nel cuore dell’area. Stop impreciso e sfera nelle mani del portiere dei veneti. Sul ribaltamento di fronte, Crnigoj prova a impensierire Sirigu dalla distanza ma il tiro è centrale e facile preda del portiere.

18′ Botta di Nani dal limite dell’area. Palla fuori, Sirigu in traiettoria.

12′ Vantaggio Venezia! La squadra di Zanetti accetta il regalo del Genoa e sfrutta al massimo il corner. Henry sbuca sul secondo palo sfruttando la spizzata di Ceccaroni e mette in rete, eludendo la marcatura di Badelj.

11′ Non è rigore per l’arbitro Orsato ma sicuramente materiale per la moviola post partita. Nel frattempo, brutto retropassaggio di Maksimovic per Sirigu, che non riesce a recuperare il pallone. Corner regalato al Venezia.

10′ Il Venezia reclama un rigore per un intervento di Maksimovic su Aramu. Orsato si consulta con il resto della squadra arbitrale.

9′ Primo squillo del Genoa. La formazione rossoblù costruisce bene l’azione ma non riesce a sfondare. La palla perviene poi tra i piedi di Cambiaso, che si accentra e prova a trovare l’eurogoal dalla distanza. Conclusione forte e traiettoria interessante ma fuori.

5′ Primi cinque minuti nel corso dei quali si è fatto preferire il Venezia, che prova a fare il gioco cercando di dirottare il pallone tra i piedi di Nani, giocatore da tenere d’occhio con particolare attenzione visti curriculum e qualità. Al momento Hefti e Maksimovic fanno buona guardia.

3′ Venezia in attacco. Nani fa partire un bel cross dalla fascia sinistra ma Vasquez è attento e spazza di testa.

1′ Si parte. Alexander Blessin ha deciso di optare per il modulo 4-3-1-2 con Gudmundsson a sostegno della coppia Destro-Ekuban.

Formazioni ufficiali:

Venezia (3-4-3): Romero, Caldara, Svoboda, Ceccaroni; Crnigoj, Ampadu, Cuisance, Haps, Aramu, Nani; Henry. A disposizione: A disposizione: Maenpaa, Vacca, Tessmann, Nsame, Modolo, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Ebuehi, Mateju, Peretz. Allenatore: Zanetti.

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso, Sturaro, Badelj, Rovella, Ekuban, Gudmundsson, Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Melegoni, Calafiori, Ghiglione, Frendrup, Yeboah, Ostigard, Portanova, Kallon, Galdames. Allenatore: Blessin

Terna arbitrale: Orsato di Schio, coadiuvato da Carbone e Bresmes. Var e assistente var: Chiffi e Zufferli.

Venezia. Al “Penzo” non c’è spazio per le vie di mezzo. O si sprofonda o si rialza la testa. Il Genoa di Alexander Blessin deve vincere a tutti i costi per provare a centrare una clamorosa salvezza. Superare due squadre che precedono e tenere a bada la Selernitana è la mission, quasi impossibile, del Grifone. Il match odierno è il classico crocevia: dopo tre pareggi nelle prime tre uscite con il tecnico tedesco, è tempo di ritrovare una vittoria che manca in campionato dallo scorso settembre.