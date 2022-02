Valpolcevera, a Rivarolo il ponte della ferrovia diventerà la tela per un murales da record - Genova 24

Genova. “Oggi i bambini della scuola guardano fuori dalla finestra e vedono un ponte grigio, tra un mese potranno invece ammirare una storia colorata, una favola sull’ambiente, disegnata da bravissimi artisti di strada, su quello che sarà il più grande murales della città“.

Il presidente del municipio Federico Romeo è soddisfatto dell’avvio, dopo settimane di lavori, del progetto che sarà realizzato in piazza Pallavicini, a Rivarolo. “Dopo il restyling della piazza, interveniamo sul ponte della ferrovia”.

Il cantiere parte questa sera, venerdì 4 febbraio, e andrà avanti per circa un mese: non sarà un lavoro banale.

Prima si procederà con la pulizia delle pareti del ponte e con il pre trattamento con una serie di prodotti di base, poi si inizierà con i disegni veri e propri, firmati dagli artisti dell’associazione Linkinart, la stessa che – in Valpolcevera – ha ultimato lo splendido murales sulla facciata della piscina di Pontedecimo. Una garanzia di qualità, insomma.

Insieme a Linkinart, e naturalmente a municipio Valpolcevera e Comune di Genova, il progetto è stato voluto e sostenuto dall’associazione del territorio B to Be, dedicata a un ragazzo prematuramente scomparso, e Iren e con il contributo tecnico del colorificio Tassani, di Amiu e di Aster.

“Il disegno sarà una sorta di storia dedicata al tema del cambiamento climatico e della fragilità dell’ambienti, una storia che racconta di mari inquinati dalle plastiche, di ghiacciai che si sciolgono, di cementificazione, ma che si conclude con un richiamo alla speranza, due bambini che insieme piantano un fiore”, racconta Federico Romeo.

Un’opera “faraonica” di street art, viene definita dal presidente del municipio, quella che abbellirà ulteriormente l’appena rinnovata piazza Pallavicini. Dove, come ciliegina sulla torta, si attende ancora il bando per l’assegnazione del nuovo chiosco e la trasformazione in una caffetteria.

I lavori per il murales sono stati concordati con Amt e con il settore viabilità per non ostacolare il traffico e il movimento degli autobus al capolinea. Si svolgeranno anche di notte e saranno suddivisi in lotti.

Presto sarà annunciato un progetto di street art, in via di definizione, anche per piazzetta Rossini, poco oltre il ponte della ferrovia, verso Certosa, il quartiere genovese ormai noto a livello nazionale e non solo per le opere d’arte murali realizzate dopo il crollo di ponte Morandi.