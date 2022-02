Valle Stura, riapre la statale del Turchino verso il Piemonte: divieto rimane per i mezzi pesanti - Genova 24

Genova. Visto l’avanzamento dei lavori, Anas ha fissato per mercoledì 23 febbraio alle ore 12:00 la riapertura al traffico della statale 456 “del Turchino”, chiusa al transito di tutti i veicoli dallo scorso venerdì sera per il grado di deterioramento del muro di sostegno rilevato dai tecnici durante i lavori di messa in sicurezza in prossimità della rotonda di Belforte Monferrato.

Nel corso dei lavori è stata anche accertata la presenza di acqua nel terrapieno al di sotto della carreggiata che avrebbe potuto compromettere la solidità dell’infrastruttura. La chiusura è stata attivata in via d’urgenza a tutela della circolazione lungo la statale e delle maestranze impegnate nei lavori e resterà in vigore fino a mercoledì quando si prevede di aver raggiunto una quota sufficiente del rivestimento del muro tramite moduli cellulari in pietra e acciaio ricoperti da calcestruzzo.

Con la riapertura al traffico sarà consentito il passaggio dei mezzi leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate regolato a senso unico alternato. Fino alla riapertura il percorso alternativo per tutti i veicoli è costituito dalla rete autostradale. I lavori non si fermeranno ma proseguiranno a traffico aperto con l’estensione in larghezza e altezza della gabbionata cui seguirà la valutazione in merito all’eliminazione della limitazione alle 3,5 tonnellate per permettere il passaggio anche ai mezzi pesanti.