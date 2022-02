Valle Stura "in lockdown" tra chiusure della A26, treni sospesi e frane. I residenti: "Dateci le mongolfiere" - Genova 24

Genova. Sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. E si piangerebbe se le lacrime non fossero finite. Questo in sintesi è l’umore dei residenti della Valle Stura, alle prese in queste ore con una serie di restrizioni e limitazioni da “lockdown di fatto”, tra chiusure della A26, treni sospesi e nuove frane che hanno imposto nuovi stop alla circolazione.

Come è noto, infatti, questo fine settimana (e il prossimo) per consentire lavori di manutenzione urgente sulle infrastrutture autostradali dalla sera di venerdì alla mattina di lunedì è chiuso lo svincolo tra la A26 e la A10, mentre in contemporanea sono in corso i lavori del nodo ferroviario genovese che impone sospensioni alla linea che passa nella vallata, la Genova-Acqui.

Ma non è tutto: nella giornata di ieri Anas ha deciso che per precauzione, a causa di cedimenti e infiltrazioni nella sede stradale, la statale del Turchino resterà chiusa al traffico fino a data da destinarsi ad altezza di Belforte, con la conseguente impossibilità di raggiungere il Piemonte se non attraverso l’A26, piena zeppa di cantieri.

“E poi se vogliamo andare a fare una passeggiata nei boschi non possiamo neanche, visto le restrizioni legate alla peste suina – rincarano i residenti che in queste ore si sono nuovamente attivati attraverso il Gruppo mobilità Valle Stura e Orba e il Comitato pendolari per protestare contro una situazione di rinnovata emergenza – Abbiamo attivato la nostra ‘cabina di regia’ – segnalano tirando una frecciatina ai tanti tavoli di cui la politica si è fatta promotrice in questi mesi senza però risultati concreti – e lanciato l’hastag #noleggiaunamongolfiera che pare essere l’unico modo rimasto per spostarsi dalla valle Stura”.

Una risata amara, anzi, amarissima, per una parte di territorio della nostra città che da più di tre anni vive quotidianamente in un incubo fatto di code, blocchi e ritardi. Il tutto causato da una corsa contro il tempo per salvare il salvabile con quelle manutenzioni oggi urgenti che per troppo tempo sono state posticipate se non dimenticate. Oggi la Valla Stura non rischia solo di rimanere in coda per andare al lavoro o bloccata la domenica in casa, rischia di soffocare e morire, dimenticata dai palazzi. Palazzi che mai come oggi si sono dimostrati essere così lontani. E sordi.