Vaccino, effetto Novavax sugli scettici: in Liguria decuplicate le prenotazioni in un giorno - Genova 24

Genova. L’arrivo di Novavax, nuovo vaccino anti-Covid a base proteica, dà nuovo impulso alla campagna vaccinale. Complessivamente sono state 364 le prenotazioni della prima dose registrate dal sistema di Liguria Digitale fino alle 18.00 di oggi, oltre dieci volte tanto rispetto all’andamento delle ultime settimane, che avevano visto in parallelo anche una netta contrazione degli accessi agli hub. Tra questi utenti ben 360, quasi tutti, hanno scelto Novavax.

Nell’ultima settimana di febbraio si viaggiava su una media di 27 prenotazioni al giorno, mentre all’inizio del mese si superavano ancora le 200. Va detto che i (pochi) liguri che andavano a vaccinarsi per la prima volta lo facevano quasi sempre in accesso diretto. Ma adesso, com’era stato previsto anche dalla comunità scientifica, il nuovo preparato Nuvaxovid riesce a vincere lo scetticismo di chi, pur non essendo contrario al vaccino in sé, vedeva una minaccia nella piattaforma a mRna. Ed evidentemente appartengono a questa platea coloro che oggi, potendo scegliere liberamente sui canali di prenotazione, hanno deciso di assicurarsi una dose tra le 25.600 arrivate nelle ultime ore in Liguria (di cui 11.500 all’Asl genovese), anche se di certo non è stato un assalto.

Gli indecisi da convincere, in realtà, non sono più molti. In Liguria, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, risulta vaccinato con almeno una dose l’85,5% della popolazione complessiva e l’88,5% di quella vaccinabile. La Liguria tuttavia è una delle regioni col più alto tasso di popolazione over 50 ancora senza vaccino, il 6,9% (contro una media nazionale del 4,9%).

Le prime somministrazioni di Novavax inizieranno il 1° marzo. Nel territorio metropolitano di Genova viene offerto negli hub della sala Chiamata del porto, a Chiavari, Rapallo e Sestri Levante. Ogni dose da 0,5 millilitri del nuovo vaccino contiene 5 microgrammi della proteina spike che consente al sistema immunitario di riconoscere il virus e un adiuvante derivato dalla saponaria che ha la funzione di migliorare e prolungare gli effetti protettivi del vaccino. Possono sceglierlo tutti i soggetti di età pari o superiore a 18 anni senza particolari controindicazioni. Nuvaxovid viene somministrato per via intramuscolare in un ciclo di due dosi: il richiamo è raccomandato dopo tre settimane.

“Mi auguro che questo vaccino possa finalmente convincere i liguri che ancora non si sono vaccinati, ricordando che in ogni caso oltre il 90% dei nostri concittadini è già stato vaccinato con almeno una dose – afferma il presidente ligure Giovanni Toti in una nota -. Nel frattempo continuano anche le somministrazioni delle terze dosi: il totale dei vaccinati con il booster corrisponde ai due terzi dei residenti liguri over 12 e cioè 922.164 liguri su 1.383.420”.

“Grazie ai vaccini – ha concluso il presidente Toti – stiamo definitivamente uscendo dalla quarta ondata. L’incidenza media settimanale nella nostra regione scende sotto i 500 casi ogni 100mila abitanti (490) mentre gli ospedalizzati si attestano a 370 e sono 18 i ricoverati in terapia intensiva”.