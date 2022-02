Vaccini per gli under 12, aperto nuovo hub in Val Bisagno: operativo il mercoledì e il venerdì - Genova 24

Genova. Grazie alla collaborazione tra Municipio IV Media Val Bisagno, l’associazione Gau di Struppa e la cooperativa di medici Medicoop Liguria, apre questo pomeriggio il nuovo hub vaccinale della Val Bisagno dedicato esclusivamente alla fascia di età pediatrica, vale a dire tra i 5 e gli 11 anni.

L’apertura in piazza Suppini, arriva dopo un percorso di coordinamento molto intenso con il territorio della vallata, in modo da offrire un servizio per una parte di città molto popolosa e con tante scuole. A mettere a disposizione le strutture e gli spazi l’associazione Gau (Giovani amici uniti), riferimento per il quartiere, ma non solo, per le molteplici iniziative a carattere sociale portate avanti in questi anni.

L’hub sarà operativo a partire da Mercoledì 16 tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, e l’accesso sarà regolato su prenotazione, passando dai canali previsti da Regione Liguria, vale a dire attraverso il sito dedicato, attraverso gli sportelli Cup di Asl3 e in tutte le farmacie predisposte per il servizio Cup.