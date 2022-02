Uomo vola giù dal piazzale della chiesa di Santo Stefano e finisce sull'asfalto in via XX Settembre: soccorsi sul posto - Genova 24

Genova. Soccorsi in atto in questo momento in via XX settembre non lontano dal ponte monumentale. Un uomo è volato giù dal piazzale della Chiesa di Santo Stefano piombando sull’asfalto di via XX Settembre, molto affollata a quest’ora di pomeriggio.

Sul posto sono arrivati la polizia di Stato, la polizia locale, i carabinieri e l’automedica del 118 che sta cercando di soccorrere l’uomo di cui al momento non si conoscono le condizioni.

Il traffico, inizialmente bloccato, scorre sulla corsia centrale. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto anche se potrebbe essersi trattato di un gesto volontario