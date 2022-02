Un arresto e tre denunce per spaccio in Centro storico, Fiumara e Campi - Genova 24

Genova. Ieri la polizia – nell’ambito di un’operazione anti droga – ha arrestato un senegalese di 19 anni, denunciato un italiano di 42 anni e due cittadini albanesi entrambi 18enni per spaccio.

Come riportato in una nota diffusa, nel primo caso, gli agenti, di pattuglia a piedi nel cuore dei vicoli, hanno visto 19enne scappare alla vista delle divise e lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo poco dopo.

A quel punto il pusher si sarebbe scagliato contro gli agenti e durante la colluttazione avrebbe sputato dalla bocca tre involucri di eroina.

Il giovane sarebbe stato poi trovato in possesso di crack, già pronto per essere venduto, e di 185 euro in banconote di piccolo taglio.

Nella seconda operazione, tramite l’app YouPol è giunta alla centrale operativa una segnalazione della probabile presenza di droga nei pressi di un condominio a causa del forte e persistente odore di cannabis.

I poliziotti dopo aver individuato l’origine dell’odore, sono intervenuti presso l’abitazione del 42enne trovando due serre da coltivazione indoor con relativo impianto di aerazione corredato da motori elettrici, deumidificatore, ventilatore, lampade UV e di termometro digitale conteneti in totale 25 piante di marijuana.

Inoltre gli agenti hanno anche scovato, all’interno di uno scaffale cannabis già trattata, infioresca e svariato materiale per il confezionamento delle dosi. Il 42enne, incensurato è stato denunciato.

Infine nell’ultima operazione gli agenti del Commissariato di Cornigliano hanno trovato a spasso per Sampierdarena due 18enni albanesi in possesso di cannabis e un bilancino di precisione che sono stati denunciati.