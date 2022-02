Ultime settimane di consiglio comunale, la minoranza: "Poche commissioni, la giunta Bucci ci ha impedito di lavorare" - Genova 24

Genova. “Dal 2017 Bucci, la sua giunta e la maggioranza di centrodestra hanno impedito al nostro consiglio comunale di poter lavorare”. Questa l’accusa lanciata – d’altronde è ormai ufficialmente aperta la campagna elettorale – dai banchi dell’opposizione in consiglio comunale con una nota congiunta firmata dai gruppi di Pd, Lista Crivello, M5s e Psi.

“Mancano poche settimane alla conclusione delle attività del consiglio comunale viste le prossime elezioni amministrative. In più circostanze i gruppi consiliari di minoranza, in questi anni, hanno richiesto di poter lavorare attraverso lo strumento indispensabile delle commissioni consiliari, per discutere, approfondire e proporre temi utili e importanti per il futuro della nostra città per superare criticità presenti sui nostri territori”, si legge nella nota.

“Ricordiamo che le stesse commissioni, in presenza o da remoto, possono essere il luogo dove incontrare i cittadini, le organizzazioni sindacali, le amministrazioni, i municipi, le aziende, i dirigenti, i comitati, le associazioni e quando necessario, effettuare sopralluoghi”, continuano dalla minoranza.

“La risposta, da parte della giunta di Bucci e della maggioranza di centrodestra “del fare”, dinnanzi alle legittime richieste di chi è stato eletto, per lavorare nell’interesse della collettività, è stata sempre comunque inadeguata, caratterizzata spesso dal silenzio o dal rinvio”, spiegano centrosinistra e M5s che poi forniscono alcuni dati.

I numeri. Le riunioni delle commissioni in una settimana potrebbero essere convocate sette volte. Da gennaio a oggi le riunioni sono state soltanto 13. Per meglio comprendere l’arroganza di chi ritiene che confrontarsi e discutere sia una perdita di tempo è sufficiente leggere i numeri: dal 2017 ad oggi, in totale il numero delle commissioni richieste è stato di 875, quelle convocate 335 il 38%. I gruppi di maggioranza ne hanno chieste 205 e ne sono state convocate 90 il 43%. I gruppi di minoranza ne hanno chieste 670 e ne sono state convocate 245 il 36%.

“I numeri dimostrano oggettivamente che l’attuale amministrazione di centro destra, non vuole confrontarsi e ascoltare, ignorando volutamente i doveri di chi governa, calpestando i diritti istituzionali dei consiglieri di minoranza, anch’essi eletti democraticamente dai cittadini, svuotando il ruolo e la funzione del consiglio comunale di Genova”, conclude la nota della minoranza a Tursi.