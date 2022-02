Ultimate disc, domenica a Recco la tappa dei campionati di serie C: in campo anche i genovesi - Genova 24

Genova. Si giocherà questa domenica 27 febbraio al campo di via Fieschi a Recco la prima tappa dei campionati italiani di Ultimate Disc – noto come frisbee – Serie C, categoria Open (prevalentemente maschile ma con possibilità di entrare in squadra anche per le giocatrici).

Si tratta di un ritorno del frisbee agonistico dopo che a dicembre 2021 Genova aveva ospitato una tappa dei Campionati Italiani divisione Mixed, dove ragazzi e ragazze giocano insieme, all’impianto sportivo della Sciorba.

La tappa organizzata dalla FIFD Federazione Italiana Flying Disc e dalla Asd Genova Ultimate Disc, sarà un evento aperto al pubblico e gratuito, avrà inizio alle 9 e terminerà intorno alle 18.

Il campionato è suddiviso in 3 gironi, per un totale di 18 squadre. A Recco parteciperanno 6 squadre provenienti da Milano, Bergamo, Torino e ovviamente la squadra di casa, il G.U.D. Genova Ultimate Disc.

La società Genova Ultimate Disc è nata nel 2017 e conta oggi 60 soci, 6 tecnici federali, una squadra Mixed, una squadra Open e una squadra Women, quest’ultima anch’essa impegnata nelle prossime settimane Campionati Italiani 2022 con partite nel nord Italia.

È la prima realtà in Liguria impegnata nella promozione dell’Ultimate Frisbee e sta lavorando molto sullo sviluppo con l’obiettivo di creare anche una squadra Under 14. Da quattro anni si allena presso il campo della Sestrese a Borzoli.

Per info

IG: @genovaultimatedisc

FB: @genova.ultimate.disc

https://iscrizione.genovaultimate.com/

La disciplina. L’Ultimate Frisbee è uno sport di squadra che vede 2 squadre da 7 giocatori schierarsi su un grande campo rettangolare con 1 area di meta per ogni estremo. L’obiettivo è quello di portare il disco nell’area di meta da attaccare attraverso passaggi tra componenti della stessa squadra. Chi ha il disco non può correre e, se il disco cade o esce dal campo, il possesso va alla squadra avversaria. E’ uno sport che non prevede il contatto fisico e dai risvolti educativi eccezionali. Si basa sull’auto-arbitraggio, sul fair-play, sul rispetto delle regole e dell’avversario, tutti elementi che costituiscono lo “Spirito Del Gioco” punto centrale di questo sport. Inoltre l’Ultimate comprende da sempre la possibilità che ragazzi e ragazze possano giocare insieme: esiste infatti la categoria Mixed, che prevede una formazione equilibrata per genere.

Su tutto il territorio italiano, sono ben 92 le squadre iscritte ai Campionati Italiani di Ultimate Disc e oltre mille atlete e atleti suddivise tra Open A, B e C, Women A e B, Under 20 e Under 17.