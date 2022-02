Ucraina, oggi nuovo presidio per la pace: domani la marcia fino a San Lorenzo, lunedì la fiaccolata - Genova 24

Genova. Non si fermano anche a Genova le manifestazioni per la pace e la solidarietà con il popolo ucraino. Oggi pomeriggio in largo Pertini a partire dalle 16.30 si terrà un nuovo presidio per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina. Ad organizzarlo diverse associazioni come Amnesty international, Arci, Emergency. Alla manifestazione parteciperà anche il candidato sindaco del centro sinistra Ariel Dello Strologo.

Domani, domenica 27 febbraio alle 10, nell’abbazia di Santo Stefano (piazza Santo Stefano 2), sarà celebrata una messa per il popolo ucraino, alla quale parteciperà l’assessore Giorgio Viale. Al termine della celebrazione si muoverà un corteo che, attraversando via XX Settembre, piazza De Ferrari e via San Lorenzo arriverà alla cattedrale di San Lorenzo per raccogliersi in un momento di preghiera.

Lunedì 28 febbraio alle 20 partirà una fiaccolata dall’abbazia di Santo Stefano in direzione piazza De Ferrari, alla quale parteciperanno il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e rappresentanti della comunità ucraina. Sulla scalinata di Palazzo Ducale, i presenti si uniranno in raccoglimento e cordoglio per il popolo ucraino.