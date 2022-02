Ucraina, Genova torna in piazza contro la guerra: oltre 2mila persone in corteo - Genova 24

Genova. Ci sono le donne ucraine, madri di ragazzi costretti a combattere per difendersi dall’invasione russa che intonano l’inno nazionale, urlano “Putin killer” e si rivolgono alle mamme dei soldati russi: “I vostri figli non lo sanno perché combattono, non lo sanno che così ci stanno bombardando tutti e che sono degli invasori” dicono con rabbia e preoccupazione.

C’è il giovane ingegnere ceco, che ha in mano un cartello dove la fotografia di Putin è sovrapposta a un’immagine di Hitler e che chiede al governo italiano: “Se non possiamo mandare le truppe almeno mandiamo le armi in Ucraina perché quest’invasione ricorda quello che è accaduto nel 1938″.

Ci sono i pacifisti genovesi storici, come Norma Bertulacelli che vedono questa guerra come l’ennesima conseguenza di “una politica che anche in tempo di pandemia ha portato a spendere 25 miliardi in armamenti in Italia, della politica espansionistica della Nato” esprimendo ovviamente “totale vicinanza al popolo ucraino, perché dalla fine della seconda guerra mondiale la maggior parte delle vittime sono civili. Giovedì in polemica con le politiche rispetto alle spese per la difesa sostenute per esempio dall’ex ministro del Pd Roberta Pinotti, i pacifisti avevano scelto di manifestare in un’altra piazza da quella convocata dai Dem.

Oggi invece, in largo Pertini c’erano tutti, a partire dalla segretaria regionale del partito democratico Valentina Ghio e dal candidato sindaco del campo progressista Ariel Dello Strologo. Con loro c’erano la Cgil, l’Arci, Emergency, Amnesty international e soprattutto tanti genovesi.

Almeno 2 mila le persone tornate a manifestare a due giorni dal primo presidio e che hanno dato vita a un piccolo corteo fino a piazza Corvetto e ritorno.

Tanti i giovani e anche tanti bambini con il simbolo della pace dipinto sulla faccia o fieramente portato su un cartello.

Bisogna reagire tutti insieme”, all’invasione della Ucraina, ‘bisognare scendere tutti in piazza”. “bisogna avere una reazione uguale a quella che ebbe l’Italia 80 anni fa, quando tutti partecipavano al Comitato nazionale di liberazione perché l’obiettivo era dare la libertà al Paese. Anche il centrodestra deve stare nelle piazze, ma credo che dopo una titubanza iniziale abbia corretto il tiro. Siamo contenti: questa è una questione mondiale” ha detto Ariel Dello Strologo.

Il candidato sindaco del centro sinistra ha sottolineato che “il mondo deve dare un segnale forte per un atto gravissimo come un’azione bellica verso un Paese democratico. Non è possibile lasciare spazi a personaggi oggi come Putin o in passato a dittatori, dobbiamo avere fermezza, altrimenti ne approfittano. Quindi servono sanzioni, non è possibile un atteggiamento morbido”. Infine un pensiero per i tanti giovani che affollano la piazza. “Questo fatto ha scosso le loro coscienze, vengono da due anni di pandemia e ora sentono parlare di guerra. Questa generazione sta affrontando temi importanti, pensate a quanto stanno facendo per l’ambiente”.