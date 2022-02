Ucraina, Genova pronta a ospitare i primi profughi: 100 posti disponibili nelle parrocchie - Genova 24

Genova. La mobilitazione per il popolo ucraino colpito dall’invasione delle truppe russe non è solo nelle piazze: a Genova si è già messa in moto la macchina dell’accoglienza per dare assistenza ai profughi che cercano riparo dalla guerra e dalla morte. Il coordinamento spetterà come sempre alla Prefettura, ma nel frattempo anche il Comune e la Regione si sono messi al lavoro coi due rappresentanti della comunità che conta circa 2mila persone in città: il presidente dell’associazione culturale Pokrova Oleh Sahaydak e il cappellano Vitaliy Tarasenko.

I primi potrebbero arrivare già nelle prossime ore: un autobus con targa ucraina con una cinquantina di persone a bordo (donne e bambini e due uomini, di cui uno è l’autista) in fuga dalla guerra è giunto questa mattina al confine di Fernetti a Trieste. Sul parabrezza c’è la scritta “Cherkasy-Genova, attraverso Kyiv, Zhytomyr, Rivne, Ternopil, Lviv”. Ad attendere il bus c’erano le forze dell’ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza, che hanno effettuati i regolari controlli di frontiera. Sono diretti tutti a casa di amici o di conoscenti, prevalentemente al Nord tra Brescia, Vicenza, Milano.

“È ancora presto per parlare di numeri – spiega l’assessore comunale alla Sicurezza, Giorgio Viale – ma sappiamo che ci saranno due tipologie di profughi. La prima è rappresentata da parenti e amici di persone che vivono già a Genova: nella maggior parte dei casi saranno ospitati nelle loro case e perciò avranno bisogno di un’assistenza soft. Poi ci sono quelli che potrebbero arrivare nell’ambito di un circuito governativo, com’è accaduto per gli afghani. Questo meccanismo non è ancora partito, ma ovviamente siamo in strettissimo contatto col prefetto per capire le misure che si vorranno adottare. Abbiamo chiesto alla comunità ucraina di farci sapere ogni esigenza”.

Il principale interlocutore della Prefettura sarà ancora una volta la Curia genovese. “Ci siamo attivati fin dal primo momento e ora aspettiamo indicazioni – conferma don Giacomo Martino, responsabile genovese della fondazione Migrantes -. La disponibilità dipenderà dal tipo di accoglienza, che ci immaginiamo piuttosto breve perché si tratta di persone in grado di integrarsi subito nella nostra società. Ipotizzando una permanenza di tre mesi possiamo offrire un centinaio di posti attivando le parrocchie. Se invece ci sarà un’emergenza immediata con numeri più importanti ci organizzeremo subito per accogliere 30-40 persone“.

Il modello di accoglienza diffusa è quello preferibile perché ad arrivare saranno soprattutto donne con bambini e anziani, visto che gli uomini adulti fino ai 60 anni sono chiamati ad arruolarsi su ordine del governo ucraino. In caso di necessità maggiori, però, potranno essere impiegate strutture come il seminario del Righi. La procedura dovrebbe essere quella già sperimentata con successo per gli afghani: non l’attivazione del sistema Cas, molto più complesso e disagevole per le famiglie, ma piuttosto l’apertura di un corridoio umanitario che permetterebbe ai profughi di giungere in Italia con tutti i documenti già in regola.

Chi invece troverà sponda in amici e parenti a Genova potrebbe avere comunque bisogno di aiuto. “Ci aspettiamo che emergano ad esempio necessità di tipo economico e alimentare perché magari chi li ospita non ha un reddito sufficiente per mantenere l’intero nucleo familiare – spiega l’assessore Viale -. Poi dovremo coinvolgere sicuramente le scuole. Teniamo conto per loro è uno shock, questa situazione dura da 72 euro e nessuno è riuscito a organizzarsi”. Per quanto riguarda eventuali raccolte fondi gestite dal Comune a sostegno degli ucraini, “ne parleremo col sindaco”. Da tenere in considerazione anche l’aspetto sanitario. Chi arriverà potrebbe doversi sottoporre a vaccinazione anti-Covid e comunque osservare un periodo di quarantena in apposite strutture, com’era accaduto durante l’esodo dall’Afghanistan.