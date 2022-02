Ucraina, gara di solidarietà per accogliere i profughi: tanti genovesi pronti ad aprire le porte di casa - Genova 24

Genova. C’è la macchina istituzionale dell’accoglienza, ci sono le riunioni e i tavoli per organizzarla – oggi in Comune, Regione, prefettura – e poi ci sono i singoli cittadini, le famiglie di genovesi mosse da generosità e da voglia di fare qualcosa per aiutare il popolo ucraino in difficoltà. In ordine sparso, mettendo a disposizione letti o seconde case, generi di prima necessità e denaro, nell’attesa che esista una rete organizzata a cui fare riferimento.

Una delle iniziative che stanno prendendo campo è Emergenza Ucraina, una pagina facebook creata da una giovane donna lombarda e che sta raccogliendo un database di famiglie disposte a ospitare. La pagina precisa che questi contatti saranno poi girati alle istituzioni che si occuperanno di fornire le informazioni necessarie. Da Genova sono arrivate, in un paio di giorni, quasi 30 disponibilità.

Tanti altri genovesi si sono rivolti alla rete di solidarietà storica legata al mondo cattolico, dalla Caritas alla Curia a Sant’Egidio, o all’assistenza, come la Croce Rossa Italiana, molti coloro che chiedono come aiutare. C’è chi ha contatti con lavoratori ucraini sul territorio e cerca di velocizzare le pratiche per i ricongiungimenti familiari e chi è intenzionato a far arrivare famiglie in fuga con i loro bambini.

Molte anche le chat whatsapp che circolano riferite a collette e raccolte di generi di prima necessità (cibo facile da conservare e medicinali) ma al momento non è semplice capire quali siano quelle accreditate e quelle che abbiano davvero la possibilità di arrivare a destinazione vista la difficoltà logistica nell’approvvigionare il paese dell’Est.

Gli incontri di oggi. Dopo la mattinata di oggi potrebbe essere più chiaro come muoversi. La protezione civile nazionale ha in programma riunioni con i dipartimenti locali, rappresentati dall’assessore regionale Giacomo Giampedrone.

Sempre stamani ci saranno un incontro tra il Comune, con l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale, e il capo della comunità ucraina a Genova, Oleh Sahaydak, e un altro in prefettura tra le associazioni di volontariato e le altre istituzioni.

Ancora deve essere censito infatti, il numero di strutture effettivamente a disposizione per accogliere quelle che saranno soprattutto donne e minori e per cui ci sarà bisogno di ambienti dedicati. E’ attesa una nota del Viminale in merito e ci si aspetta anche che possano scattare nuovi bandi del ministero dell’Interno per creare strutture ad hoc.

In tutto ciò ci sono gli ucraini che già si stanno dirigendo a Genova e in Liguria. Quelli che alle prime avvisaglie di conflitto hanno raccolto poche cose e i soldi a disposizione e si sono messi in viaggio per raggiungere altri parenti o conoscenti. Solo nel capoluogo ligure si stimano circa 2000 possibili ricongiungimenti familiari.

E poi le altre persone, quelle in cerca di una migliore sorte rispetto alle bombe o ai proiettili di Putin, anche senza avere riferimenti in loco. Giovani e meno giovani che non se la sono sentita di votare la propria esistenza al fronte e che sperano nella generosità di chi oggi è, ancora, più fortunato.