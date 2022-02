Ucraina, dalle strutture al green pass per i profughi: in Prefettura a Genova il punto sulla gestione dell'accoglienza - Genova 24

Genova. Di numeri alcuna non si parla “perché ancora non si sanno” e rispetto ai centri che ospiteranno i profughi in arrivo dall’Ucraina la Prefettura ha chiesto agli enti gestori un po’ di riserbo anche se è la Curia genovese ha già dato disponibilità per l’ex seminario e per una struttura più piccola a Isoverde.

Non solo: “Il vescovo ben consapevole delle conseguenze della crisi di vocazione ci ha anche invitato a verificare quanti appartamenti riservati ai sacerdoti siano disponibili” spiega don Giacomo Martino al termine dell’incontro in prefettura da cui è emersa “una grande disponibilità per risolvere le questioni relative a richieste e documenti e anche per quanto riguarda gli spazi che possiamo definire congrui”.

“Il problema si poneva principalmente per il fatto che in questo caso i profughi saranno soprattutto donne e bambini e nei nostri centri invece ospitiamo soprattuto maschi quindi servono spazi idonei”.

Il vero tema è la grande differenza fra le liste ufficiali che manderà il ministero da assegnare a ogni prefettura e le richieste di aiuto, che padre Vitaliy Tarasenkoil sta già ricevendo a decide, di persone che chiamano dall’Ucraina e vorrebbero venire a Genova dove magari hanno parenti ma hanno bisogno di ospitalità a aiuto. E su questo stiamo cercando di mettere in piedi una segretaria o un numero verde che possa incrociare domande e offerte dei privati”.

Il problema si interseca con una questione burocratico legale/non da poco: ogni persona che arriva ora in Italia ha ovviamente diritto di fare immediata domanda per la protezione internazionale ma per farlo deve andare in Questura. E in questura senza green pass non si può entrare”.

Al momento ricordiamo che il vaccino Sputnik ancora in Italia non è stato riconosciuto: “C’è un passaggio che consente il riconoscimento di tutte le vaccinazioni effettuate all’estero, ma appunto occorre attivare un sistema efficiente, tramite una pec o simili attraverso cui possiamo inviare i documenti di queste persone per ottenere il green pass e il permesso di soggiorno”.

Se da un lato quindi c’è la necessità di non “perdere di vista” i profughi in arrivo in modo che regolarizzino la loro presenza sul territorio prima possibile dall’altro c’è quella che queste persone siano effettivamente assistite: “Il nostro ruolo è proprio questo: non basta trovare alberghi o strutture, a queste persone serve un vero percorso di accoglienza per affrontare trafile burocratiche e difficoltà economiche”.

Per questo appare particolarmente importante che i genovesi e i gruppi informali che vorranno mettere a disposizioni appartamenti o stanze per ospitare una famiglia di profughi si interfaccino con gli enti gestori: se l’accoglienza in una famiglia è ovviamente la situazione ideale per chi è costretto ad abbandonare il proprio Paese, ovviamente ci sono pratiche che devono essere affrontate molto rapidamente in quella che sta per diventare una vera emergenza.