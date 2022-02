Ucraina, a Genova si moltiplicano i presidi per la pace: "Diciamo no alla guerra" - Genova 24

Genova. Si moltiplicano le iniziative per la pace a Genova dopo l’invasione dell’Ucraina messa in atto all’alba dalla Russia di Putin.

Il primo presidio è organizzato questo pomeriggio alle 18 dal Partito Democratico: “No alla guerra. Scendiamo in piazza per la pace”. L’iniziativa nasce “per non restare indifferenti di fronte a ciò che succede in Ucraina, perché la pace è l’unica soluzione”. Al momento hanno aderito Partito Democratico Genova, Partito Democratico Liguria, Gruppo PD Regione Liguria, Linea Condivisa, Lista Sansa, Demos, Partito Socialista Italiano, Articolo Uno e Sinistra Italiana, Giovani Democratici Genova, Sinistra Universitaria Genova e Rete degli Studenti Medi.

La Fiom di Genova ha dichiarato per domani, venerdì 25 febbraio, due ore di sciopero contro la guerra con concentramento in piazza Massena a Cornigliano: “Sul confine orientale dell’Europa le armi sono tornate protagoniste in un nuovo conflitto dagli esiti non prevedibili. Di fronte alla barbarie della guerra che nuovamente esplode, i metalmeccanici genovesi non possono e non vogliono rimanere muti”.

Confermata anche la manifestazione indetta per sabato 26 febbraio alle 16.30 in largo Pertini da San Benedetto al Porto, Arci e i pacifisti che danno vita ogni mercoledì all’ora del silenzio per la pace ed Emergency. Le stesse organizzazioni però terranno un presidio anche oggi alle 17.30 davanti alla prefettura. Le associazioni hanno deciso di mobilitarsi a partire da un testo proposto da peacelink che spiega: “La crisi in Ucraina e le tensioni fra Russia e Nato rischiano di sfociare in una guerra dagli esiti imprevedibili, che potrebbe degenerare in un confronto nucleare – si legge – Contro l’escalation militare è importante mobilitarsi perché l’Italia e l’ONU svolgano un ruolo di distensione in questo difficile momento”.