Ucraina, a Genova rafforzata la vigilanza di fronte al consolato russo - Genova 24

Genova. Anche a Genova vigilanza rafforzata da parte di polizia e carabinieri di fronte alla sede consolato generale della Federazione Russa che si trova nel quartiere di Nervi nell’estremo levante genovese.

A richiedere una maggiore tutela delle sedi diplomatiche di tutto il Paese sarebbe stato il ministero degli Esteri russo. In diverse città europee in queste ore si stanno tenendo manifestazioni di protesta davanti alle sedi dei consolati dopo l’attacco all’Ucraina partito questa notte.

A Genova al momento non sono state annunciate proteste davanti al consolato ma solo presidi e sit-in in centro città e domani una manifestazione della Cgil nel ponente genovese per chiedere lo stop all’invasione.