Tunnel di via Canevari chiuso per 4 notti in direzione mare. Il bollettino completo dei lavori - Genova 24

Genova. Per interventi urgenti di messa in sicurezza del fornice ferroviario a seguito di un urto con mezzi pesanti, da lunedì 21 a giovedì 24 febbraio, nella fascia oraria tra le 22 e le 5.30, è interdetto il traffico veicolare in via Canevari nel fornice in direzione mare. Le linee bus 13, 13/, 14, 18, 18/, 49, 82, 356, 480, 482, 603, 604, 618, 649, 656 e N1 modificano il percorso. Tutti i dettagli sul sito Amt Genova.

In via Borzoli, nel tratto tra i civici 74 e 92, fino al 4 marzo, per lavori di miglioramento della circolazione veicolare e la realizzazione di un parcheggio a raso verrà temporaneamente modificata la circolazione e la sosta veicolare: limite di velocità a 30 km\h, senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di fermata in entrambi i lati e istituzione di un percorso pedonale protetto. I lavori rientrano nel piano delle infrastrutture viarie emergenza ponte Morandi sui tornanti di via Borzoli (realizzazione marciapiede, fase 1.1).

Dal 22 febbraio al 25 marzo, per un intervento straordinario di sostituzione dei giunti stradali nel tratto tra corso Europa e cavalcavia Don Bosco, è introdotto il limite di velocità massimo a 30 km\h.

Per il riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Pra’/Voltri fino al 30 settembre in via Pra’, nel tratto tra via Porrata e il civ. 65, sono istituiti: limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di sorpasso; divieto di transito, all’altezza del segmento stradale che porta al casello autostradale per i veicoli provenienti da ponente e con direzione di marcia ponente/levante. Contestualmente, per i veicoli con direzione di marcia ponente/levante, giunti all’altezza dell’intersezione semaforizzata con l’uscita dello svincolo autostradale di Genova Pra’, è istituita la direzione obbligatoria diritto.

Fino al 31 agosto in piazza Portello e nel tratto iniziale da monte di via Interiano sono istituiti la limitazione della velocità dei veicoli a 30 Km/ora e il divieto di fermata per i lavori di ampliamento e di trasformazione dei locali dell’ex sottopasso in un parcheggio interrato.

Per lavorazioni di Iren propedeutiche alla riqualificazione dell’area fino al 28 febbraio in via Cornigliano, tratto compreso tra il civico 23 e via Brighenti, sono stabilite le seguenti prescrizioni: conferma limite massimo di velocità di 30 km/h; circolazione veicolare a senso unico alternato regolata da movieri nella fascia oraria 7/20 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20/7; conferma divieto di sorpasso; conferma divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati. Contestualmente in via Romolo Gessi sono stabilite queste prescrizioni: conferma divieto di circolazione veicolare ad eccezione veicoli pronto soccorso, mezzi Amiu per la pulizia della strada e veicoli afferenti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, ai veicoli autorizzati al transito, lo stesso potrà avvenire a senso unico di circolazione con direzione mare/monte; transito veicolare consentito anche in direzione monte/mare solo ai veicoli di pronto soccorso; obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di proseguire diritti all’intersezione con via Fra Pio Robotti. Ingresso e uscita dei mezzi dalle aree di cantiere dovranno essere regolati da movieri.

Nel quartiere di Sturla, per lavori di adeguamento idraulico del sul Rio Chiappeto, fino al 19 gennaio 2023 sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso e il divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati in questi segmenti stradali: viale Cembrano, tratto compreso tra il civico 10 e via Romana di Quarto; via Romana di Quarto, tratto compreso tra il civico 19 e viale Cembrano; via Nino Franchi, tratto compreso tra il civico 2A e viale Cembrano; via delle Casette, tratto compreso tra il civico 6 e viale Cembrano. Sono stabilite anche le seguenti prescrizioni: per i veicoli in uscita da via delle Casette e via Nino Franchi è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con il controviale di accesso alla nuova rampa di cantiere; per i veicoli in uscita da via delle Casette, via Nino Franchi e la rampa di cantiere è istituito l’obbligo di dare la precedenza all’intersezione la viabilità principale di viale Cembrano; senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente nel controviale di accesso alla rampa di cantiere; settore di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto delle merci che compiono operazioni di carico e scarico, con disposizione rasente il marciapiede, all’altezza del civico 5 di via Romana di Quarto. Ingresso e uscita dei mezzi dalle aree di cantiere sono regolati da movieri.

Fino al 28 febbraio, in corso Podestà viene rimodulata la circolazione per lavori, a cura di Ireti, di sostituzione di una condotta e l’estensione della rete idrica sul ponte Monumentale.

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Albaro per consentire la manifestazione automobilistica “15° meeting di Albaro per auto storiche”, domenica 20 febbraio dalle 8 e fino a cessate esigenze, le linee 15 e 43 modificano il percorso. Tutti i dettagli sul sito Amt Genova.

Tutti i lavori, Municipio per Municipio, al link: https://bit.ly/3sTeCVt